Transferat - vivacredit.ro Top 5 destinații de ski din Europa potrivite pentru vacanța de iarnă

Dacă îți rezervi din timp cazarea, atunci te vei bucura de o vacanță la munte cu toate dotările de care ai nevoie, dar la un preț mai mic.





Se apropie cu pași repezi sezonul de ski, iar daca iubești sporturile de iarnă, atunci ar fi bine să îți planifici deja vacanța de iarnă. În Europa găsești cele mai frumoase pârtii de ski, care sunt deja amenajate corespunzător pentru a te bucura de un peisaj de poveste. Sunt multe variante de unde poți alege, iar noi am făcut o selecție și îți recomandăm top cinci destinații în care să mergi în vacanța de iarnă.

Top 5 destinații pentru vacanța de iarnă la ski

Dacă îți rezervi din timp cazarea, atunci te vei bucura de o vacanță la munte cu toate dotările de care ai nevoie, dar la un preț mai mic. Iată o listă cu cinci stațiuni montane de ski în care merită să mergi la început de an.

Bansko-Bulgaria. Aflată în plină dezvoltare de mai mulți ani, stațiunea de ski din Bansko este deja renumită pentru condițiile extraordinare de vacanță. Îți poți petrece o vacanță în doi sau o vacanță cu familia deoarece ai la dispoziție o mulțime de restaurante și cluburi în care te poți distra. Din România ajungi foarte ușor în Bansko, atât cu mașina personală, cât și cu autocarul ori cu avionul până la Sofia .

Borovets-Bulgaria. Este o stațiune montană de renume, care ocupă locul doi ca și dimensiune în rândul stațiunilor de ski din Bulgaria. Mai mult de atât, este stațiunea montană care a găzduit și o mulțime de competiții ale sporturilor de iarnă datorită traseelor bine pregătite. Din România și până în Borovets poți ajunge cu un transport individual, cu autocarul și bineînțeles cu avionul până în Sofia, iar de acolo încă o oră cu o mașină.

Kitzbuehel-Austria. Una dintre cele mai frumoase destinații de ski din inima Alpilor, stațiunea montană îmbină în restaurante și hoteluri stilul tradițional cu luxul pe care îl mai regăsești doar în locații de talie internațională. Mai mult de atât, dacă vrei o vacanță reușită, nu de puține ori s-a vorbit despre ospitalitatea austriecilor, dornici să îți servească orice plăcere. Nici până în Austria nu este greu de ajuns. Avionul are ruta Innsbruck, Munchen ori Viena. Din Innsbruck-Munchen-Viena și până în inima stațiunii poți ajunge cu trenul.

La Plagne-Franta. O componentă a conceptului Paradiski din Franța, stațiunea montană leagă stațiunile La Plagne și Les Arcs printr-un sistem de teleski făcut pe două niveluri. Este una dintre stațiunile din Franța care are piste dedicate și începătorilor, dar și intermediarilor.

Saint Moritz-Elveția. Stațiunea montană care este cunoscută și sub denumirea de “Vârful Lumii”, este considerată punctul forte al stațiunuilor de ski din Elveția. Are pârtii infinite, peisaje de poveste, iar punctul de atracție important este soarele, care apare aproximativ 11 luni pe an. Cel mai ușor poți ajunge până în stațiunea montană cu avionul. Din România ai avion până în Milano sau Lugano, iar de acolo ai asigurat tren, dar și autobuz până în stațiune.

Pentru a petrece o vacanță de poveste și pentru a beneficia de prețuri mai mici, rezervă și alege să îți plătești vacanța la munte din timp. Poți apela la Vivacredit, soluția care îți oferă un credit rapid pentru nevoi personale. Banii de care ai nevoie îți sunt transferați din contul de client pe card. Transferul se face rapid, iar la scadență, plătești înapoi suma pe care ai retras-o și dobânda aferentă până în acel moment. Nimic mai simplu să te bucuri de o vacanță de iarnă la ski!

Este stirea acestei dimineti! Din pacate, Maria Ciobanu a ajuns in stare grava la spital! Ce s-a intamplat

Pagina 1 din 1