Toader este făcut K.O. de Dragnea. „Nu are rost să ne ascundem după degete. A greşit foarte mult”

Soarta lui Tudorel Toader ca ministrul al Justiţiei este deja hotărâtă. Liviu Dragnea a afirma, joi, că Toader nu mai are susţinerea PSD, iar situaţia lui va fi discutată în următoarea şedinţă a Comitetului Executiv al partidului. De asemenea, Dragnea a mai spus că este foarte supărat pe Toader şi acesta trebuie schimbat din funcţie.





Această decizie va aparţine premierului Viorica Dăncilă, potrivit antena3.ro

„Asta va hotărî primul-ministru, şi-l asumă, nu şi-l asumă, este clar că, nu are rost să ne ascundem după degete, în partid nu pot să spun acum că domnul Toader mai are susţinerea pe care a avut-o. Nu sunt chestiuni personale, nu are nimeni nimic personal, dar există această supărare mare( ...)

Eu am în continuare, am avut un respect foarte mare pentru Tudorel Toader şi acum am, dar a greşit foarte mult. Ca membru al unui guvern asumat de un partid mare, într-o perioadă destul de agitată exact din motivele astea false, nu poţi să te joci cu aşa ceva. Adică, aici este vorba despre o responsabilitate foarte mare pe care trebuie să ţi-o asumi şi nu poţi să enunţi ceva, după care să te joci cu enunţurile alea, mai ales că sunt foarte sensibile. Asta este, de fapt, cea mai mare supărare în partid, nu are nimeni ceva cu domnul Toader personal, dimpotrivă, îi respect pregătirea. (...)

Asta este marea supărare şi nu are rost să o ascund, i-am spus-o şi dumnealui, i-am spus-o foarte cinstit şi fără patimă, fără ceartă. (...) Nu ştiu ce va fi, o să discutăm acest subiect, probabil, în Comitetul Executiv următor. Nu va fi subiectul principal, dar eu, personal, am foarte mare supărare", a afirmat Liviu Dragnea.

