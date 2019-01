TOADER, NEMULȚUMIT de dezincriminarea CALOMNIEI și INSULTEI. Ministrul Justiției despre CONFLICTUL cu DRAGNEA. Atac DUR la IOHANNIS.

Ministrul Justiției Tudorel Toader a comentat afirmațiile șefului PSD, Liviu Dragnea la adresa sa, care a declarat de curând că „aprecierea faţă de un om nu poate compensa lipsa de decizie”.





Într-un interviu acordat Antena 3, Tudorel Toader a fost întrebat dacă afirmația lui Dragnea este „o presiune” asupra sa:

„Eu nu l-am auzit pentru că eram într-un interviu la un alt post de televiziune. Chiar nu am timp să stau toată seara la televizor. Nu îl simt ca o presiune. Presiunea poate fi atmosferică, psihică. Dacă tu, ca demnitar, nu ai pregătirea de a face faţă unor astfel de aşa-zise presiuni, de a-ţi îndeplini obligaţia legală independent de ce zice unul, ce zice altul, înseamnă că nu eşti pregătit pentru postul respectiv.

Faptul că m-aţi mai văzut mai des la PSD are o explicaţie: sunt independent politic, dar fac parte dintr-un guvern. Capitolul pe justiție face parte din programul de guvernare. Am fost invitat la două CEX-uri și am dat curs invitaţiei. Dragnea a zis, mai în glumă, mai în serios: Pare că vă place la noi! Există un capitol pe justiţie. Deciziile mele au ieşit din capitolul dedicat justiţiei. Deciziile mele trebuie să fie pentru buna punere în aplicare a celor scrise în programul de guvernare", a declarat Tudorel Toader, la Antena 3.

Toader a vorbit și despre faptul că fostul președinte Traian Băsescu era mai bine consiliat, în comparație cu actualul președinte Iohannis, susținând că actualul președinte are o abordare greșită a componentelor statului de drept.

„Am fost judecător la CCR când era cea mai mare presiune. Se ardeau pozele noastre în piață. Ajunsesem acasă la Iași și mă uităm la televizor. Era incredibil. Dădeam decizii de mare impact pentru societate. Ieșea un personaj și, dacă decizia îi era favorabilă, judecătorii CCR erau și frumoşi și înțelepți. Săptămâna următoare, dacă CCR dădea o decizie care nu era în așteptările dansului, eram fix invers. Nu poți să te apleci spre toate opțiunile unuia sau altuia.

Președintele de atunci era mai bine consiliat decât președintele de astăzi. Să nu credeți că este o feblete de-a mea. Avea un fler, prezența lucrurile într-o manieră credibilă. Președintele de acum prezintă lucrurile sec, fără să aibă o argumentație. Este o greşită abordare a componentelor statului de drept”, a mai spus Toader.

Toader a făcut declarații și despre o eventuală punere sub acuzare a președintelui de înaltă trădare.

”În 2006, au fost abrogate insulta și calomnia, mai târziu chiar și adulterul. De ce s-au abrogat atunci? În numele libertății de exprimare. S-au abrogat insulta și calomnia pentru că au căzut, probabil, în desuetudine. Adică dacă românii nu se mai insultă, nu se mai calomniază... nu mai are sens să reglementezi, să incriminezi fapta respectivă. N-aș spune că cine a promovat abrogarea este prima soprană în aria calomniei, dar nici nu aș putea să neg.

Revenind la întrebare... sigur că nu este greu să arunci o anatemă despre cineva, dar eu voi respecta limitele mele de competență, dar și limitele mele de ministru. S-a spus că X și Y să facă draftul de sesizare și, dacă este nevoie, să apeleze la expertiza mea. Nu s-a apelat până acum la mine. Nu m-ar deranja dacă nu s-ar apela la mine, dar nu am văzut draftul pentru înaltă trădare. Așadar... nu mă pot exprima pe acest subiect, dar trebuie să mă mențin și în limitele mele de competență”, a declarat Toader.

