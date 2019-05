Theresa May și-a anunțat demisia. News alert

Cotidianul The Times scrie că premierul Theresa May va părăsi biroul din Downing Street nr. 10 în acest sfârșit de săptămână.





UPDATE: Pe fondul crizei Brxit, Theresa May a anunțat că demisionează din funcția de premier al Marii Britanii pe data de 7 iunie, informează BBC. Pe lângă asta, Theresa May va demisiona din funcţiile de lider al Partidului Conservator. „Am făcut tot ce am putut”, a spus May.

Știrea inițială

Theresa May își va anunța în această vineri demisia, scrie cotidianul londonez The Times, care citează apropiați ai premierului. Ziarul precizează că lidera conservatoare a rezistat miercuri seara cererilor insistente de a demisiona venite din partea guvernului său.

Ea își petrece ziua de joi în campanie pentru alegerile europarlamentare, dar, adaugă sursele citate, își va anunța plecarea din fruntea guvernului mâine, vineri 24 mai.

Declarațaia sa de demisie va fi urmată de o întâlnire cu Graham Brady, președintele Comitetuluui 1922, care reunește parlamentarii conservatori, cu excepția membrilor guvernului.

Statutul Partidului Conservator prevede pentru alegerea liderului său o primă serie de voturi în rândurile parlamentarilor formațiunii. La fiecare tur, candidatul cu cele mai puține voturi este eliminat. Procesul se repetă până când nu mai rămân decât doi candidați.

Noul lider va fi ales dintre aceștia doi de către membrii partidului. În martie 2018, Partidul Conservator număra 124.000 de membri.

Venită la putere în iulie 2016, după demisia lui David Cameron, fost ministru de Interne, Theresa May a eșuat de trei ori de la jumătatea luniiianuarie încoace să treacă prin parlament acordul pe care guvernul său l-a încheiat cu Bruxelles-ul pentru ieșirea din Uniunea Europeană.

