TERHES: „Prin acuzaţiile DNA, fiecare credincios greco-catolic este parte vătămată”

Preotul Chris Terhes, liderul Romanian Community Coalition din SUA, a scris un mesaj tulburător despre arestarea, anchetarea şi achitarea episcopului greco-catolic de Oradea Virgil Bercea şi al altor reprezentanţi ai Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, într-un dosar penal în care au fost acuzaţi de către DNA Oradea de săvârşirea unor fapte de corupţie.





Iată mesajul integral postat de Chris Terhes pe pagina sa de Facebook:

„ICCJ a mentinut definitiv, pe data de 14 dec. 2018, achitarea episcopului greco-catolic de Oradea Virgil Bercea si al altor reprezentanti ai Episcopiei Greco-Catolice de Oradea intr-un dosar penal in care au fost acuzati de catre DNA Oradea de savarsirea unor fapte de coruptie, cum ar fi trafic de influenta, complicitate la abuz in serviciu, dare de mita si "obținerea unui folos necuvenit pentru altul" in vederea "favorizarii Bisericii Greco-Catolice". Folosul necuvenit care ar fi fost obtinut de Biserica Greco-Catolica a constat in suma de 420 de lei, a spus DNA.

Dosarul a fost facut cu "sprijinul SRI".

Comunicatul DNA, de la trimiterea in judecata, aici:

http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=6041

Dosarul a debutat public in decembrie 2014, cand administratorul Episcopiei Greco-Catolice de Oradea (EGCO), Ovidiu Constantin, a fost retinut de DNA Oradea in urma unui denunt mincinos impotriva sa si ca urmare a faptului ca el insusi a refuzat sa faca denunt mincinos, la instigarea procurorului Dan Chirculescu in complicitate cu procurorul-sef DNA Ciprian Man si a politistului judiciar.

Pe scurt, numitul Mada Ioan, fost protopop greco-catolic de Beius, a devalizat bunurile Episcopiei Greco-Catolice din zona Beius, intrand cu un imobil (o casa) al Episcopiei si fara stirea acesteia intr-o intelegere economica cu o firma care era controlata prin interpusi de primarul din Beius, care nu avea voie – conform statutului de functionar public – sa efectueze activitati economice.

Detalii despre caz gasiti aici:

https://www.egco.ro/…/comunicat-clarificari-in-legatura-cu…/

Pentru a scapa, numitul Mada – la instigarea procurorilor DNA – a facut denunt dupa dictare spunand ca Ovidiu Constantin, administratorul episcopiei, este vinovat de ceea ce el a facut.

Ovidiu Constantin a fost luat de catre DNA Oradea si presat de catre procurorul Dan Chirculescu sa faca denunt si sa spuna ca episcopul Virgil Bercea e vinovat, lucru pe care Constantin a refuzat sa-l faca pentru ca nu era adevarat.

Pentru ca a refuzat sa minta, Dan Chirculescu l-a retinut si privat de libertate pentru 24 de ore, propunandu-l pentru arestare preventiva.

Dupa ce l-a incatusat pe Constantin si l-a scos pe hol, procurorul DNA Dan Chirculescu (pensionat intre timp, cu o pensie enorma) i-a spus: "Vedeti? Preotul Mada a facut denunt si merge acasa. Dumneavoastra ati refuzat, asa ca mergeti la puscarie."

"El va da socoteala, eu nu pot sa mint", i-a raspuns Constantin procurorului DNA, dupa care a fost dus in arest.

Tribunalul Bihor a respins propunerea de arestare, administratorul fiind eliberat a doua zi.

Comunicatul EGCO din 17 decembrie 2014, dupa punerea in libertate a administratorului:

https://www.egco.ro/…/comunicat-administratorul-episcopiei…/

In martie 2015 dosarul a fost trimis in judecata la Curtea de Apel Oradea, unde reprezentantii greco-catolici au fost achitati, iar primarul din Beius a fost condamnat pentru infractiuni ce tin de functia sa. Solutia de la fond a fost mentinuta de catre ICCJ in cazul reprezentantilor greco-catolici, iar primarului ICCJ i-a modificat pedeapsa.

Cand cei de la Episcopia Greco-Catolica de Oradea au inceput sa fie anchetati de DNA, in anul 2014, le-am spus sa le puna totul la dispozitie pentru ca sa se clarifice situatia cat de repede, pentru ca trebuie sa fie ceva neintelegere la mijloc.

Cand insa aceiasi reprezentanti mi-au spus cum se derulau interogarile, facute dupa model de ancheta sovietic, si presiunile pe care procurorii DNA le puneau pe ei sa admita lucruri neadevarate, mi-am dat seama ca ceva nu este in regula si am inceput sa documentez.

Ulterior, cand am aflat ca dosarul era facut cu "sprijinul" SRI, in contextul in care din mai 2014 eu auzisem despre implicarea SRI in dosarele DNA, legatura era clara.

Gasiti aici comunicatul DNA de la retinerea administratorului episcopiei, unde se vorbeste despre "sprijinul" SRI:

http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=5699

Dupa publicarea protocoalelor s-a vazut in ce consta acel gen de "sprijin" (echipe mixte, etc).

Pe data de 10 martie 2015 reprezentantii greco-catolici din Oradea au fost trimisi in judecata, iar acest lucru l-au aflat de pe internet:

https://www.egco.ro/…/comunicat-clarificari-in-legatura-cu…/

