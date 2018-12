Teodorovici, „reţinut de urgenţă pentru subminarea economiei”? Ministrul Finanţelor, în alertă! Breaking news

Cunoscutul actor Florin Călinescu a postat pe pagina sa de socializare un mesaj foarte dur la adresa preşedintelui PSD, Liviu Dragnea. Călinescu a făcut câteva aprcieri, în stilul său deja cunoscut milioanelor de fani despre politica actuală din România.





„Livulica, in afara de canalia tudorel&tariceanu si de acum celebrul posibil infractor posibil viitor condamnat valcov, care nu a fost in stare sa faca ceva ca primar al Slatinei, adica macar centura, nu inteleg de ce ai tinut mortis sa ti-l adaugi pa coliva guvernarii si pa absolut pedinafaristul orlando. In tari normale, pentru lovitura data bursei zilele astea, Romaniei in final, ar fi fost demult retinut, cercetat si condamnat la urgenta pentru subminarea economiei, adica sigurantei nationale.

Livulica, oameni buni ( sa fiu iertat pentru aceasta alaturare) asa cum spunea George Harrison Beatles : “ All things must pass”... adica, Livulica, pe intelesul tau, ne phutzi, cat ne phutzi, si pan la urma tot iti moare...”

