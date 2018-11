Teodorovici, OMUL RUŞILOR? Acuzaţii grele la nivel înalt. Ce reacţie va avea Dragnea? News alert

Propunerea ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, privind limitarea dreptului de muncă al românilor din străinătate, a stârnit numeroase controverse în spațiul public. Gabriel Biriș, fost secretar de stat, vede acțiunea ministrului de Finanțe ca parte dintr-un plan mai amplu al puterii.





„Credeti ca dl. Teodorovici e prost? Eu nu cred asta, dimpotriva! Este foarte smart! Este insa si foarte avid sa fie in lumina reflectoarelor, nu cred ca ar face ceva care sa ii franga cariera politica. Acum este ministru, maine poate fi premier si cine stie, poimaine presedinte. De ce ar risca sa piarda tot?

Convingerea mea este ca actiunea dniei sale (cea cu permisele de munca) face parte dintr-un plan mai amplu al actualei clasei politice de a ne departa cat mai mult si cat mai repede de valorile euro-atlantice, in special de acel ceva ce ii incurca foarte, foarte rau: statul de drept, respectul fata de lege si fata de cetatenii pe care ar trebui sa ii reprezinte.

Putin si Erdogan nu au astfel de probleme, acolo sunt modelele de urmat, nu democratiile prospere din vestul Europei sau SUA...

Tot ieri, la conferinta Bucharest Food Summit, la masa rotunda pe care am comoderat-o impreuna cu dl Nicolae Badea a aparut si dl Rosca-Stanescu. Spre sfarsit - out of the blue, dl Rosca Stanescu incepe sa vorbeasca despre: i) cat de mult rau ne face UE ca ne ia oamenii; ii) faptul ca Ilan Laufer nu a fost numit ministru pentru ca - vezi domle'!, omul pregatea un proiect de lege cu adevarat patriotic pentru a readuce pe cei plecati in tara: statul sa le dea casa, masina, bani ca sa isi inceapa afacerea, iar Iohannis nu vrea binele romanilor!

Evident ca mi s-a suit sangele in cap si l-am contrat (pe motive de populism - ma enerveaza cumplit "datul", mai ales dupa ce noi acolo vorbisem de nevoia de a investi in crese, gradinite, scoli profesionale, infrastructura, pentru a crea conditii in tara noastra si a reduce tentatia pentru emigratie), dar de abia mai tarziu, dupa ce am auzit enormitatea spusa de dl Teodorovici (imposibil ca dsa sa nu stie ca libera circulatia a capitalului, a marfurilor si a fortei de munca este chiar unul din motivele principale pentru s-a creat UE!) am realizat ca oamenii astia chiar au un plan.

Aud si ca dl Iancu a sustinut, tot ieri, ca Germania s-a ridicat cu forta de munca din Romania...

Nici dl Teodorovici, nici dl Rosca Stanescu si nici dl Iancu nu abordeaza un asemenea subiect (simultan!) daca nu ar avea un plan...

Este evident pentru foarte multi ca suntem deja intr-o criza de forta de munca. Oamenii au plecat si pleaca in continuare pentru ca si-au pierdut increderea in viitorul lor aici. Familiile tinere fac din ce in ce mai putini si mai tarziu copii. In zona asistatilor social se nasc copii (multi) pentru ca acestia sunt o sursa de venit, dar lipsa educatiei face ca acestia sa devina mai tarziu mai degraba un pasiv decat un activ. Toate acestea (si inca multe altele) vor adanci din ce in ce mai mult criza (care acum este doar in formare, inca nu ne-a lovit) iar solutii pe termen scurt nu exista. Nici macar pe termen mediu...

