Teo Trandafir, ATAC DUR la adresa fostului soț: „Boul e bou și de Anul Nou”

Teo Trandafir și-a amintit clipele trăite de fostul soț și recunoaște că a suferit din dragoste. Ea a făcut această mărturisire după ce a ascultat în direct piesa „Mi-e sete de tine”, interpretată de Ellie White.





Teo Trandafir a făcut câteva mărturisiri dureroase în emisiunea ei de la Kanal D, amintindu-și de momentele în care a suferit după fostul soț, conform wowbiz.ro.

„Doamne, cat am suferit si am plans pe piesele astea. Ce tâmpită eram! Iubeam un bou pe atunci. Plângeam in perna după un bou. Sa crezi in iubire... Acum toată lumea ma întreabă dacă sunt bine. Da, sunt bine, de când mi-am dat seama ca boul e bou si de Anul Nou” a mărturist la acea vreme prezentatoarea TV.

Teo Trandafir s-a despărțit de fostul soț în decembrie 2012.

