„Mâna sus cine ar vrea ca Ana să moară”: Telefonul Copilului, linia unde sună micuții care vor să se sinucidă

În 2018, Asociația Telefonul Copilului a înregistrat o creștere dramatică a numărului de cazuri de abuzuri în rândul minorilor: din cele peste 100.000 de apeluri telefonice a reieșit că 80% dintre copii au fost agresați fie de ambii părinți, fie doar de unul, fie de concubinul/concubina unuia dintre părinți. Totodată, numărul de cazuri de abuz de tip bullying (intimidarea, terorizarea, brutalizarea copiilor de către alți copii, fără niciun motiv real) aproape s-a dublat în anul 2018 față de 2017. Astfel, 77% dintre aceste nefericite situații au avut loc în școli sau grădinițe, iar 23% în spațiul public.





La nivelul tuturor apelurilor înregistrate, mediul de proveniență care a predominat a fost cel urban, cea mai raportată zonă fiind regiunea de Sud – Est a țării, urmată de regiunea Sud – Muntenia și de regiunile București – Ilfov, respectiv cea din Nord – Est.

Ana are 14 ani și a sunat la Telefonul Copilului din cauza umilințelor îndurate zilnic, la școală. „Încă de când eram la grădiniță eram îmbrâncită, respinsă, nimeni nu mă plăcea, nimeni nu voia sa stea cu mine. Toți mă urau fără să știu de ce. În clasa a IV-a, colegii se purtau urât cu mine, își băteau joc de mine și strigau prin clasă «Mâna sus cine ar vrea ca Ana să moară» și toți ridicau mâna. Sau la ora de sport aruncau cu mingea în mine.

În clasa a V-a a fost la fel: jigniri, umilințe. Am sperat că în clasa a V-a să fie mai bine și mi-am zis că o să fiu altă persoană, mi-am zis că o să mă schimb, dar nu am făcut-o. Am rămas aceeași proastă care tace și tace.

În clasa a VI-a am leșinat la școală și m-au internat în spital. Când m-am întors la școală, colegii toți erau pe scări și strigau «A venit Ana, a venit proasta» și tot așa. Bancă nu mai aveam. Scria și pe ea: «PROASTĂ. URÂTĂ». Când mă întorceam acasă, de la școală, mă abțineam cu greu să nu plâng în fața alor mei. Când mergeam să mănânc sau să mai vorbesc cu ei, mă prefăceam că sunt bine și zâmbeam. Colegii îmi strigă și acum «Ana, sinucide-te… nimănui n-o să-i pese! Nimeni n-o să sufere, ciudato!». Am început să mă și tai din cauza asta. Am cicatrici de la tăieturi, pe picioare și pe mâini. Dar până acum am ascuns de mama. Ea știe că sunt bine, tot ce fac e doar ca ea să fie bine… O mint și ascund doar ca ea să fie bine”, le-a povestit o copilă celor de la capătul firului. „Am încercat să mă sinucid. De două ori… O dată cu pastile, dar nu mi-a ieșit, a doua oară când m-am certat rău de tot cu ai mei… Și iar am eșuat. Eu nu am văzut niciodată viața frumoasă, eu văd viața ca pe un iad. Nimeni nu se comportă frumos cu tine dacă nu ești frumos”, i-a mai mărturisit Ana consilierului.

Nu toți copiii au acces la Telefonul Copilului

Ana a avut norocul să sune la numărul special atunci când simțea că viața ei nu mai are niciun sens. Alți copii cu probleme și trăiri asemănătoare nu au posibilitatea de a beneficia de același ajutor. Serviciul Telefonul Copilului este accesibil doar persoanelor care au încheiat un abonament cu Telekom. Directorul executiv al Asociației Telefonul Copilului, Cătălina Surcel, a declarat pentru EVZ că și alte companii de telefonie ar trebui să se alăture. „Noi am încercat să le convingem, companiile au zis «Da, sigur, dar cu bani». Linia este dedicată copiilor, iar ei nu sunt generatori de venituri și nu vrem să îi încărcăm pe părinți cu alte costuri. Când am explicat operatorilor lucrul acesta s-au făcut că nu înțeleg și au zis «Bine, hai să negociem tarife preferențiale». Noi le-am răspuns că nu putem să negociem tarife preferențiale, copiii nu trebuie să plătească, și nici noi, pentru că la peste 100.000 de apeluri anual și dacă venim cu bani de acasă nu reușim să acoperim costurile. Se consideră în competiție și nu vor să se alăture, căci nu se pot promova fiind toți la un loc”.

„Oricum nu există decât două variante: fie îmi rezolv problemele, fie mă sinucid”

Un alt caz preluat de Telefonul Copilului 116111 este cel al unei fetițe căreia colegii de școală i-au făcut un cont fals de Facebook, cu poze editate, în dreptul cărora i-au scris mesaje vulgare.

„În urmă cu o lună am fost anunțată că am un cont fals pe Facebook, iar acolo miau fost copiate si chiar editate fotografii cu mine, în dreptul cărora apăreau tot felul de etichetări, mesaje, unele chiar obscene. Ele sunau cam așa: «Dragă, tot ți se vede coșul pe frunte! Dacă tot ți-ai pus machiaj pe față, învață să-l și folosești». «Cât de proastă să fii să fotografiezi ecranul calculatorului? De print screen nu ai auzit, fetițo? ». «Nici blugii nu stau pe tine, țăranco!».

Colegii râd de mine la școală, mă jignesc și mă hărțuiesc pe seama imaginilor de pe acel cont fals. Noaptea am coșmaruri și ziua simt că nu vreau să mai merg la școală, nu vreau să mai dau ochii cu nimeni. Acum povestea asta a ajuns și pe un site de bârfe din județ. Simt că nu mai am nicio identitate. O să decid eu ce am să fac ca să scap de toate astea. Poate definitiv! Oricum nu există decât două variante: fie îmi rezolv problemele, fie mă sinucid”, a spus copila care încă se afla în învățământul primar.

„Voi vorbiți cu ăsta care se îmbracă din piață?”

În ultimii 4-5 ani, tot mai mulți copii solicită consiliere psihologică și nu doresc neapărat intervenție, ci vor să afle cum își pot rezolva ei înșiși problemele, fără a apela la terți. De aceea, multe dintre situațiile înregistrate sunt anonime. Tot de 4-5 ani încoace apetența pentru a suna s-a schimbat în cea către a scrie, de aici și dezvoltarea unor noi instrumente de comunicare cu copiii. „Am dezvoltat o platformă online, respectiv www.116111.ro și aplicația mobilă Happygraff. Trebuie să urmăm tehnologia pe care ei o folosesc, iar ei se exprimă din ce în ce mai mult în mediul online. Numărul de telefon există în continuare pentru că sunt copii din mediul rural, care nu au acces la tehnologie, dar și pentru părinți întrucât cu ei am inceput. Copiii vin din ce în ce mai mult spre serviciile noastre de consiliere online”, a explicat directorul executiv.

„Școala reprezintă pentru mine o lume în care îmi imaginez că sunt un cavaler și trebuie să mă apăr de inamici”

