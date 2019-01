Tatăl lui Marian Cozma, devastat de tragedia românului înjunghiat la Londra: „Am plâns în hohote”

Petre Cozma a fost foarte afectat de moartea lui Tudor Simionov, românul înjunghiat la Londra. Această tragedie i-a redeschis răni vechi cauzate de pierderea propriului fiului. Handbalistului Marian Cozma a fost ucis în 2009 la Veszprem, într-un conflict care a degenerat în bătaie și apoi în crimă.





Petre Cozma a fost izbit de similaritatea celor două crime. Atât fiul acestuia, Marian, cât și Tudor Simionov, au fost ucis departe de casă, în urma unui conflict cu niște indivizi necunoscuți.



„Plecăm de aici ca să fie mai bine, şi uite, te întorci în patru şipci ca fi-miu şi ca băiatul ăsta, la 33 de ani. Crede-mă, am plâns în hohote. Sunt trecut prin ele, asta este. Săracul... Dumnezeu să-l ierte. Să dea Dumnezeu să dea putere familiei. E criminal! Eu exact în pielea părinţilor lui Tudor am fost. M-am văzut pe mine, când am luat repede avionul, am fugit în Ungaria”, a spus Petre Cozma, conform spynews.ro.

