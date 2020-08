Conform interviului pe care l-a acordat ciao.ro, Carmen Harra are preţuri diferite. Pacienţii străini plătesc 400 de dolari/ora, iar cei români doar câteva zeci.

Artistă, psiholog și terapeut recunoscut în Statele Unite ale Americii, ţară în care locuiește de peste 30 de ani, Carmen Harra arată o dovadă de naţionalism.

„Aveți de lucru? S-a scris că pentru o oră de consultanță luați 400 de dolari!

Business-ul meu, care este de consiliere, pare să o ducă de fapt și să reacționeze mai bine că oricând, pentru că oamenii simt nevoia disperată de a comunica.

Ei simt nevoia disperată de a se regăsi, de a reechilibra starea emoțională. Oamenii au nevoie de ajutor la ora asta, așa că business.ul meu nu are de suferit.

Eu îmi continui activitatea și în felul meu încerc să fac bine cât pot celor din jurul meu, dar constat că este o stare de deprimare generală.

Este o stare de depresie colectivă, despre care simt că a cuprins de fapt tot globul. Să sperăm că reușim să ieșim din această situație. În plus, vreau să clarific ceva!

Eu am o licență de psiholog, am scris opt cărți, am apărut la toate emisiunile de TV din America.

Sunt terapeut, om licențiat în psihologie, am scris cărți despre relațiile umane. Pentru români, onorariul de 400 $ pentru consultanță este revoltător pentru că potențialul românului nu este ca al americanului.

În America, un om ca mine poate să ia foarte mult pe oră pentru că eu am o licență de psiholog, asta nu spune românul…

Mă pune într-o postură proastă și spune că eu iau 400 de dolari să ghicesc viitorul (n.r. – Carmen Harra este considerată şi clarvăzătoare), ceea ce este total incorect.

Eu sunt terapeut, om licențiat în Psihologie, nu merit să fiu făcută așa de români. Pentru români eu am prețuri diferite.

Le iau și 20 de dolari, 50 dolari, o nimica toată față de costurile mele, doar ca să îi ajut, le dau mereu toate discounturile din lume.

Sunt foarte revoltată de toate porcăriile care se scriu la adresa mea ca să-i instige pe toți contra mea. Că eu iau 400 dolari pe ora și cum îndrăznesc?

Păi eu trăiesc în America de peste 30 de ani și având o licență și un nume în America, pot să îmi permit ușor…

Orice doctor psiholog ia banii ăștia și nici nu e mult în America. În România pare o sumă uriașă și nu iau eu atât pentru români.

Eu nu sunt cititor în cărți sau în stele sau în astrologie, eu sunt înainte de toate un psiholog foarte bun care îi ajută pe oameni să ştie pe ce drum o iau, ce probleme au în relațiile umane și așa mai departe”, a declarat Harra.

Cea care susţine că în România şi-a luat doctoratul în Lingvistică și Filosofie, a mai explicat că România este vizată de o nouă revoluţie, mai agitată decât cea din 1989.

De asemenea, ea a spus despre Covid-19 că este o „boală karmică, pe care am atras-o prin secole de acțiuni greșite”.

explicaţie foto: înainte de pandemie, Carmen Harra a participat la multe emisiuni de divertisment din România

sursa: ciao.ro