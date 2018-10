TĂRICEANU îl APĂRĂ pe TOADER. „Are cea mai BUNĂ PERFORMANȚĂ în actualul GUVERN”

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a susținut un interviu la Antena 3, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei. El a făcut precizări în privința apariției unei informații privind eventuala remaniere a ministrului Justiției, Tudorel Toader.





Călin Popescu Tăriceanu a negat informațiile apărute în spațiul public, privitoare la o eventuală decizie cu liderul PSD, Liviu Dragnea, în privința remanierii ministrului Justiției, Tudorel Toader.

„Sunt foarte mirat. Într-adevăr aseară am avut o întâlnire cu președintele PSD (Liviu Dragnea - n.r.) dar a fost o întâlnire între echipa de la ALDE, am fost alături de câțiva colegi ai mei, și echipa de la PSD. Discuția pe care am avut-o a vizat în principal evaluarea impactului legii offshore în ceea ce privește împărțirea profiturilor între statul român și investitori. (...) Subiectul Tudorel Toader nu a fost în niciun fel abordat între noi. Și nu văd care ar fi motivul pentru care acest subiect a apărut în presă, decât că există, probabil, numeroase zone care sunt deranjate de prezența și de acțiunea ministrului Toader ca conducător al ministerului Justiției”, a declarat Tăriceanu.

„Eu nu mi-am schimbat punctul de vedere în ceea ce îl privește pe ministrul Toader. Punct de vedere pe care l-am făcut public în urmă cu puțin timp. (...) Este unul dintre miniștrii care are cea mai bună performanță în actualul Guvern”, a mai declarat Tăriceanu.

Pagina 1 din 1