TRECUTUL lui Teodorovici ASCUNDE UN MARE DEFECT. Tăriceanu l-a criticat public pe Ministrul Finanțelor. News alert în politică

Șeful Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a dezvăluit care este unul dintre defectele ministrului Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici. Remarca a fost făcută recent, la Forumul Capitalului Românesc, eveniment la care s-a discutat, printre altele, despre criza forței de muncă în România.





Iată declarațiile lui Călin Popescu Tăriceanu, conform capital.ro: „Domnul Teodorovici este un ministru liberal cu carnet de social democrat" și a făcut prin această aluze o observație legată de măsurile de dreapta luate în ultima perioadă de partidul de stânga reprezentat de Teodorovici

„ Noi am mai lucrat împreună şi în trecut, apoi s-a refugiat la Curtea de Conturi, iar ulterior s-a întors şi mă bucur foarte mult. Dacă e să-l critic acum, îl critic pentru debitul verbal. Eu îl cunosc şi m-am obişnuit cu el, dar unui om normal îi e greu să-l înţeleagă" a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Mulți dintre cei prezenți la Forumul Capitalului Românesc au fost oameni de afaceri importați, o parte dintre aceștia fiind în Top 300 Capital cei mai bogați români.

„ Aseară ne-am strâns mai mulţi, şi cu domnul Dragnea şi am discutat chiar despre criza forţei de muncă. Am introdus iată obligaţia ca muncitorii să fie plătiţi cu salariul minim pe economie, nu cu cel mediu, tocmai pentru a mai rezolva din problemele existente. Birocraţia este o frână serioasă pentru economie. I-am cerut şi ministrului Carmen Dan să simplifice legislaţia pentru a putea aduce mai uşor muncitori din exterior. De asemenea, am verificat la ministerul Muncii şi am văzut că anul trecut s-au dat 7.000 de permise de muncă şi pentru anul acesta 13.000. Sigur este aproape dublu, dar insuficient.

Chiar le-am spus, dar pe ce lume trăiţi? Deficitul este de peste 80.000 de oameni numai în turism. Trebuie să mărim cota. Dacă se consumă cota, o mărim din nou. Am propus şi să anulăm taxa de 400 de euro pe care trebuie să o plătească angajatorul român trebuie să o plătească pentru a putea angaja muncitor străin. Toate aceste probleme trebuie rezolvate", a precizat Călin Popescu Tăriceanu.

