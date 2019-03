Tăriceanu nu cedează în faţa lui Dragnea. PSD schimbă strategia după ultimul semnal politic? News alert

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, nu își simte amenințată candidatura la alegerile prezidențiale în urma unei eventuale decizii a lui Liviu Dragnea de a candida la funcția supremă, la „rugămintea” organizațiilor PSD din teritoriu.





Tăriceanu a dat de înțeles sâmbătă, la Constanța, că își menține decizia de a candida la alegerile prezidențiale din acest an. „”Nu e nimic nou, când am ceva nou în legătură cu candidatura, față de ceea am spus până acum, voi anunța”, a spus el. „Noutatea” constă însă în faptul că tot mai multe organizații PSD din teritoriu, unde ajunge Liviu Dragnea, în ultimele zile, îl roagă să candideze la președinția României.

Întrebat de EVZ dacă își vede în acest fel amenințată candidatura, Călin Popescu Tăriceanu a explicat: „Eu am văzut toate declarațiile, inclusiv ale domnului Dragnea pe acest subiect și cred că a fost și el, ca și mine, foarte clar. Vrem ca la alegerile prezidențiale din acest an să avem o candidatură care să ne dea maximum de șanse ca să putem câștiga președinția României.”

Tăriceanu a evitat să lămurească ce înseamnă maximum de șanse și nici dacă asta ar însemna renunțarea unui dintre cei doi lideri ai Alianței PSD-ALDE la candidatura pentru alegerile prezidențiale. „Cine are cele mai multe șanse ca odată intrat în turul al doilea să îl învingă pe Iohannis. E simplu”, a fost răspunsul candidatului ALDE la prezidențiale, Călin Popescu Tăriceanu.

