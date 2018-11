Tăriceanu ȘTIE? DOSARUL MICROSOFT are efecte nebănuite la Bruxelles. JOCURI DE CULISE la cel mai înalt nivel

Vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, declară că situația de la nivelul european este reflectată în situația din România.





Ioan Mircea Pașcu constată, pe pagina sa de Facebook, că evenimentele din România sunt în strânsă legătură cu evenimentele politice de la vârful Uniunii Europene.

„Constat ca lumea de la noi a început, in sfârșit, sa vadă legăturile dintre evenimentele interne și cele externe.

Ce se întâmpla la noi? Cel mai puternic atac este dat împotriva lui Tariceanu, acuzat tam nesam intr-un dosar care sta sa se prescrie, de vechi ce este!

La rândul sau, dl Ciolos îl ataca pe presedinte și da și in ALDE.

Ce se întâmpla in afara? ALDE are congres la Madrid (dl Tariceanu nu participa pt ca, a naibii coincidenta, tocmai se cere permisiunea Senatului pt începerea urmării penale împotriva sa).

Între ALDE și mișcarea președintelui Macron se poarta - de câteva luni bune - discuții privind crearea unui grup comun in Parlamentul European.

Brusc, ALDE european devine vocal in susținerea Rezoluției împotriva României, care se va vota martea viitoare la Strasbourg.

Din informațiile care au fost prezentate in grupul nostru, acest lucru se explica și prin intensificarea contactelor dlui Cioloș cu ALDE european, acolo unde acesta pare ca vrea sa se aciuieze - mai ales dacă grupul comun cu partidul dlui Macron se materializează - cu, sau fără USR, care vrea și el tot acolo.

Priviți acum mișcarea împotriva lui Tariceanu in aceasta cheie ... poate face mai mult sens decât dacă este privita doar in cheia interna, in care tot ce se vede este o strângere inevitabila a rândurilor in coaliția de guvernare.

Sa auzim (in continuare) numai de bine!”, constată Ioan Mircea Pașcu, pe Facebook.

