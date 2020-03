Exemplul vine de pe scara unui bloc din Vaslui, loc în care „doi porumbei trecuţi bine de prima tinereţe au uitat că nu se află acasă, în pat”. Aşa începe pe vremeanoua.ro relatarea aventurilor amoroase ale eroilor care au fost filmaţi de camera video instalată chiar pe scară.

„Au verificat locul, s-au asigurat că nu vor fi deranjaţi de nimeni, apoi s-au dezbrăcat şi au trecut la fapte. Chiar dacă din când în când, senzorii de mişcare mai aprindeau câte un bec pe casa scării, amorezii se opreau câteva secunde, apoi se întorceau la treburile lor, fără nicio ruşine.

Scenele fierbinţi au fost surprinse, luni seara, într-un bloc de pe strada Traian, unde locatarii au montat mai multe camere după ce, în ultima lună, de pe casa scării au fost furate mai multe ghivece cu flori”, arată sursa citită.

Locatarii ţineau atât de mult la propria Grădină Botanică de pe scară încât au făcut plângere la Poliţie, care n-a luat însă nicio măsură. Poate va lua acum, după expunerea indecentă, care face ocolul României.

„De o lună de zile încercăm să aflăm cine ne tot fură florile de pe casa scării. Luni am montat camerele de supraveghere, iar luni seara am prins hoţii. Ca bonus, am surprins şi o scenă de sex în toată regula.

Cei doi au mers la sigur, cunoşteau scara pentru că noi avem două intrări, dintre care la una nu funcţionează interfonul. Au urcat până la etajul opt, unde e intrarea în pod. La etajul ăla nu locuieşte nimeni, nu sunt apartamente acolo. Ştiau unde vin şi pentru ce vin.

Când am montat camerele, nu ne aşteptam să surprindem astfel de scene. Am trimis imaginile video şi la Poliţia Locală, pentru că bărbatul din filmuleţ apare cu unul dintre ghivecele de pe scară într-un video al unui bar din apropiere. Cu siguranţă el e hoţul. Acum sperăm că autorităţile să ia măsurile ce se impun”, a declarat una dintre locatare.

