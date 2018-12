SUPERSTIȚII de Anul Nou: Cum afli dacă familia va fi sănătoasă și cu noroc la bani în 2019

Superstițiile susțin că în noaptea dintre ani este bine să mănânci păstrăv ca să fii iute și curat ca el, dovleac spart, ca să ai parte de stabilitate și statornicie. De asemenea, este bine să mănânci 7 sau 12 boabe de struguri pentru o mai bună comuniune cu semenii.





Un cunoscut etnolog și profesor de istorie din zona Prahovei, Vasile Focşeneanu, din localitatea Breaza, susține că tradițiile și ritualurile au o putere aparte pentru cine crede în ele și datează din cele mai vechi timpuri.

Un ritual vechi în noaptea dintre an este spargerea unui dovleac. Acesta va dezvălui dacă familia va fi sănătoasă în Noul An și dacă va avea noroc la bani.

„Pentru zona noastră, în Muntenia legumele şi fructele au un rol esențial de Anul Nou. Pe Valea Superioară a Prahovei există ritualul celor doi dovleci. Primul se pocnește după ce prima ceată de colindători vine la gospodărie şi anume pe 23 decembrie, dovleacul fiind spart în spatele gospodăriei. Al doilea dovleac este pocnit de pragul casei sau în faţa casei în primul ceas al Anului Nou.

Este un ritual care ne duce cu gândul la ceremoniile romane. Dovleacul spart în faţa casei arată, dacă se sparge în mai mult de trei bucăți, că va fi un an bun pentru familia respectivă. Dacă semințele se împrăștie va fi un an bun, cu bani. Dacă semințele nu se împrăștie va fi un an prost financiar. Dacă este înnegrit în interior sau cu mucegai, boala va bântui în familie”, a spus profesorul de istorie, conform Mediafax.

Dovleacul este considerat o legumă sacră care dă stabilitate și strugurele asigură o bună comuniune cu cei din jur.

„Dovleacul, ca şi tradiţie de Anul Nou este considerat o legumă sacru, consumat de Revelion el dă stabilitate, e semnul statorniciei. Boabele de struguri, şapte la număr, consumate în perioada de trecere în noul an sau 12 la număr înseamnă comuniunea între semeni. Strugurele este şi el un fruct specific zonei noastre”, a mai declarat profesorul de istorie din Breaza.

În multe zone din țară există tradiția peștelui, mai exact a păstrăvului. În momentul în se pune pește pe masă, este bine să fie rostit și următorul ritual „să fii curat ca argintul şi iute ca păstrăvul din apa limpede de munte”

„Se spune că trebuie să mănânci pește de Anul Nou ca să fii iute ca el, ține de zonă şi întâlneşti această tradiţie mai ales unde este un curs de apă, cum ar fi Brăila, Constanţa, Galaţi sau Tulcea. În zona montană, se spune că este bine să mănânci peşte de Anul Nou însă este vorba de un singur soi de peşte şi anume păstrăv. Când gospodina pune pe masă platoul unde este pus păstrăvul spune: . Şi în Prahova există această tradiţie, alt peşte nu se pune pe masă, numai păstrăv”, a declarat Focşeneanu.

