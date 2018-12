Premiera românească a super musicalului Queen - We Will Rock You

Asculți live peste 20 dintre superhiturile Queen în primăvara lui 2019 în versiunea românească a musicalului We Will Rock You! O poveste despre puterea extraordinară a muzicii și a dragostei într-o lume a viitorului, un musical ca un mega concert rock care se joacă de 15 ani în 17 țări cu aproape 20 de milioane de spectatori.





WONDERTHEATRE a anunţat recent punerea în vânzare a primului set de bilete – la preturi promoționale – pentru premiera în România a super musicalului Queen ”We Will Rock You”. Biletele pot fi cumpărate de pe iabilet.ro, promoția fiind valabilă până pe 9 decembrie.

Premiera în România a super musicalului Queen va avea loc pe 10 aprilie 2019 la Sala Palatului din Bucuresti, într-o senzațională punere în scenă în regia și coregrafia lui Răzvan Mazilu.

Românii se alatură astfel celor aproape 20 de milioane de spectatori din lumea întreagă care s-au bucurat de emoționantul spectacol care reunește super hiturile Queen "We Will Rock You", "We are the Champions”, "Bohemian Rhapsody", “Radio Gaga”, “Somebody to Love”, “I want to break Free”.

Considerat pionier al genului musical în România, Razvan Mazilu a regizat și realizat coregrafiile pentru unele dintre cele mai de succes show-uri de la noi: ”Full Monthy”,“West Side Story”, “Mon Cabaret Noir”, “Cabaret” sau “Sunetul Muzicii”.

“We will rock you” este produs în România de WONDERTHEATRE și beneficiază de participarea directorului muzical al spectacolului londonez, Stuart Morley și a antrenorului vocal Mary Hammond, cea care conduce catedra de musical theatre la Royal Academy of Music din Londra.

WONDERTHEATRE este o companie independenta ce si-a propus să creeze entertainment și experiențe memorabile pentru spectatorul modern pasionat de cinema, teatru și televiziune, conectat la realitate și viața culturală, dornic de divertisment de bună calitate și producții artistice remarcabile.

