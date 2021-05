Submarinele americane au detectat obiecte misterioase aflate în mișcare rapidă sub apă. Acest nou caz nu poate fi explicat de către experți deoarece tehnologia actuală nu poate atinge astfel de performanțe. Nu rămâne decât să se afle dacă sunt cu adevărat OZN-uri.

Expertul Tom Rogan a spus că Marina SUA „are datele necesare” pentru a dovedi că au existat aceste întâlniri bizare. Unele dintre aceste întâlniri ar putea fi incluse în grupul de lucru al guvernului SUA, care se pregătește să informeze Congresul despre descoperirile OZN – urilor.

Congresul a cerut raportul după rafalele de imagini cu întâlnirile bizare între piloții americani şi obiecte inexplicabile

Săptămâna trecută, un videoclip nou a arătat un obiect sferic întunecat care se mișca pe cer lângă o navă a Marinei SUA, înainte de a intra brusc în apă.

Documentaristul Jeremy Corbell a împărtășit filmările cu misteriosul obiect zburător pe Instagram. Pentagonul a confirmat ulterior că videoclipul, considerat a fi din 2019, a fost realizat de personalul marinei SUA.

Corbell a spus că nu a fost recuperată nicio epavă, iar ambarcațiunea rămâne neidentificată. Vorbind cu Tucker Carlson de la Fox News despre noile imagini, Rogan a spus: „Relevant pentru acest videoclip este interacțiunea dintre submarinele marinei americane – submarine balistice nucleare și submarine de atac – şi preluarea contactului sonar care arată că se deplasau la sute de noduri sub apă”.

Carlson a răspuns mirat: „Sute de noduri sub apă? Nu cred că oamenii pot digera asta”. Rogan a adăugat: „Asta am auzit din surse foarte bune și că marina americană are toate datele”.

Luna trecută Corbell a împărtășit un videoclip cu o altă ambarcațiune misterioasă în formă de triunghi (foto) care zbura lângă o altă navă a US Navy.

El a spus: „Dacă această navă este pământeană sau din altă lume, nu știm. Este doar o parte dintr-o serie mult mai mare de evenimente despre care vom învăța”.

Chiar și fostul președinte american Barack Obama a confirmat că există imagini cu acele obiecte neidentificate

El a declarat pentru CBS săptămâna trecută: „Ceea ce este adevărat, și vorbesc serios aici, este că există imagini și înregistrări cu obiecte pe cer, şi nu știm exact ce sunt, nu putem explica nimic. Iar oamenii încă iau în serios încercarea de a investiga și de a afla ce sunt aceste obiecte”.

De asemenea, în cadrul programului CBS 60 Minutes, un fost pilot al marinei militare a declarat că a văzut fenomene aeriene neidentificate (UAP) „în fiecare zi pe parcursul a câțiva ani”.

Lue Elizondo, fost director al Programului Advanced Aerospace Threat Identification – Program al Pentagonului, a declarat că unele dintre UAP-urile care au fost văzute sfidează fizica, relatează Express.