Subcarpați - Dă-i Foale! la Arenele Romane

Vă invităm pe 24 Mai la Arenele Romane, la ceea ce se anunță a fi cea mai mare producție Subcarpați de pană acum. Vom avea parte de un show cu totul special alături de trupă și invitații lor. Primele 300 de bilete au pret special!





La minim 5 bilete cumparate ai discount 20% La minim 10 bilete cumparate ai discount 30% Cea mai mare grupare muzicală independentă din România, Subcarpați, s-a născut în urmă cu 9 ani, la inițitiva lui Bean MC și este compusă dintr-un grup de prieteni mânați de pasiunea pentru muzică și folclor.

Din 2009 până in prezent, Subcarpați au lansat 7 materiale discografice:

- “Etnologic” (2010) - "Subcarpați" (2010) - Compilația "Culese din Cartier" (2011) - "Underground Folclor" (2012) - "Pielea de gaina" (2014) - "Satele Unite ale Balcanilor" (2016) - "Zori și Asfințit" (2018)

Cel mai recent album, in două volume, "Zori si Asfințit", a fost lansat pe 1 Decembrie 2018 in cadrul show-ului care a devenit deja tradiție pentru fanii trupei.

“Folcoru-i oxigen pentru un popor astmatic”

www.subcarpati.com www.instagram.com/subcarpati_official www.youtube.com/blanoz www.facebook.com/subcarpati Biletele au urmatoarele preturi:

- earlybird: 59 lei Acces General si 99 lei Golden Circle (in fata scenei) - primele 300 de bilete - presale: 75 lei Acces General si 125 lei Golden Circle - urmatoarele 500 de bilete - presale 2: 85 lei Acces General si 140 lei Golden Circle

- la intrare: 100 lei Acces General cu 150 lei Golden Circle

Perioada earlybird este limitata la primele 300 de bilete iar oferta presale la urmatoarele 500 de bilete.

Numarul biletelor din Golden Circle (zona din fata scenei) este limitat la 500 de bucati.

La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 5 lei.

Accesul copiilor sub 7 ani este gratuit.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.

Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Radio Guerrilla

