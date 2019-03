SUA sunt decimate de trei epidemii invizibile. Criza crizelor pentru Trump. Să fie mâna ruşilor?

În SUA, decesele cauzate de supradoze s-au triplat după anul 2000. La acestea se adaugă sinuciderile și alte cauze legate de consumul de alcool.





Se știe deja că Statele Unite sunt afectate de o gigantică epidemie de supradoze, în special opiacee. Cel puțin 350.000 de americane au murit în urma unui consum excesiv de OxyCortin și alte opiacee, după anul 2000. Dar, notează Le Point, există și alte două crize majore, potrivit unui studiu recent al Trust for America's Health and Well Being Trust.

În ultimii ani, numărul sinuciderilor și al deceselor legate de consumul de alcool a explodat literalmente. În 2015, 127.000 de americani (adică 350 pe zi și 14 pe oră) au murit din cauza supradozelor, sinuciderilor sau din cauze legate de consumul de alcool, reprezentând cea mai mare rată a deceselor din istoria Americii. În perioada 2006-2015, peste un milion de americani și-au pierdut viața din cauza uneia din aceste trei cauze.

Cinci state americane, toate rurale sau producătoare de cărbune, au fost cel mai atinse cu rate de mortalitate de peste 60 la 100.000 de locuitori. Virginia de Vest, aflată în inima crizei opiaceelor, numără printre cele mai ridicate rate de supradoză: 39,3 la 100.000 de locuitori. New Mexico se află în fruntea listei cu decese legate de consumul de alcool: 31,6 la 100.000 de locuitori. Iar Montana deține recordul de sinucideri în Statele Unite: 26,3 la 100.000 de locuitori.

Potrivit studiului citat, decesele legate de supradoze s-au triplat după anul 2000 și au fost responsbile de moartea a peste 52.000 de persoane în 2015. Restricțiile asupra rețetelor de opiacee au agravat criza și i-au împins pe cei dependenți să se aprovizioneze de la dealerii stradali, în special cu fentanyl, substanță mult mai puternică decât heroina, deci și mult mai periculoasă. 7,7 milioane de americani (2,9% din populația țării) suferă de dependență de opiacee.

Numărul deceselor legate de alcool a atins cel mai ridicat nivel după 35 de ani, cu peste 32.000 de persoane decedate în 2015 din cauza cirozei hepatice și a altor maladii. În privința sinuciderilor, ele au crescut cu 28% în perioada 2000-2014. 44.000 de persoane si-au luat viața în 2015. Majoritatea au fost bărbați dar s-a înregistrat o creștere de 63% în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 45 și 64 de ani și , mai grav, de 200% în rândul tinerelor cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani.

Toate acestea cu condus la o scădere a speranței de viață în ultimii trei ani, în special în rândul populației albe din clasa de mijloc.

Dacă nu se iau măsuri, subliniază studiul, aceste trei epidemii (opiacee, alcool și sinucideri) vor ucide 1,6 milioane de americani până în 2025. „Aceste tendințe reprezintă un semnal de alarmă. Prea mulți americani sunt confruntați cu durerea, suferința, lipsa de oportunități, simțindu-se excluși”, subliniază autorii studiului.

