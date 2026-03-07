International

Petrol rusesc pentru Europa, pentru depășirea crizei din Golf

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Statele Unite iau în calcul ridicarea unor sancțiuni aplicate vânzărilor de petrol rusesc, pe fondul problemelor de aprovizionare provocate de situația din Orientul Mijlociu. „S-ar putea să ridicăm sancțiunile asupra altor tipuri de petrol rusesc”, a spus acesta, pentru Fox Business.

Statele Unite iau în calcul ridicarea unor sancțiuni asupra petrolului rusesc

Scott Bessent a declarat că Statele Unite iau în calcul ridicarea sancțiunilor aplicate unui volum mai mare de petrol rusesc. Anunțul a venit la o zi după ce Washingtonul a autorizat temporar India să cumpere petrol de la Moscova, pe fondul creșterii prețurilor globale la petrol, scrie The Guardian.

„S-ar putea să ridicăm sancțiunile asupra altor tipuri de petrol rusesc. Există sute de milioane de barili de țiței sancționat pe apă. Și, în esență, prin ridicarea sancțiunilor, Trezoreria poate crea o sursă de aprovizionare”, a explicat acesta.

Bessent: Măsurile vizează doar aprovizionarea deja în tranzit

Oficialul american a afirmat că noile măsuri nu înseamnă relaxarea restricțiilor aplicate Moscovei din cauza războiului din Ucraina, ci se referă doar la aprovizionarea aflată deja în tranzit.

Petrolier rusesc in Canalul Manecii

Petrolier rusesc in Canalul Manecii / sursa foto. captură video

„Vom continua să anunțăm măsuri pentru a ușura piața în timpul acestui conflict”, a adăugat acesta.

Ministrul energiei din Qatar: Războiul din Orientul Mijlociu ar putea dărâma economiile lumii

Anunțul secretarului Trezoreriei SUA vine în contextul în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a afectat sectoarele energetice și de transport la nivel global, iar activitatea din strâmtoarea Ormuz a fost afectată.

Vineri, prețul petrolului a depășit 90 de dolari pe baril pentru prima dată din toamna anului 2023. De asemenea, ministrul energiei din Qatar a avertizat că toți exportatorii de petrol și gaze din Golf ar putea opri producția în câteva zile.

De asemenea, oficialul din Qatar a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea „dărâma economiile lumii” și a spus că prețul petrolului ar putea ajunge chiar și la 150 de dolari pe baril.

