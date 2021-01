SUA are tehnologie extraterestră, s-au grăbit să spună vânătorii de OZN-uri cu privire la forma fantomatică surprinsă la baza forțelor aeriene Dyess din Texas de sateliții Google.

Imaginea pare să prezinte o anomalie care se amestecă cu printre culorile pistei, foarte aproape de un bombardier B-1.

Teoreticienii conspirației OZN-urilor sunt, însă, convinși că aceasta este de fapt dovada că extratereștrii oferă tehnologia lor avansată armatei SUA.

SUA are tehnologie extraterestră

Scott Waring, unul dintre veteranii vânătorii de OZN-uri, este cel care a făcut descoperirea. A postat imaginile pe site-ul său UFOSightingsDaily și a postat un mesaj care a devenit rapid viral. „Am găsit ceva la Dyess AFB din Texas. Este o bază de bombardiere B1. Am lucrat cu bombardiere B1 în Ellsworth AFB [Baza Forțelor Aeriene] – o bază de înaltă securitate a Comandamentului Aerian Strategic. Dar acum, la Dyess, am văzut pentru prima oară așa ceva, – un bombardier B1 “îmbrăcat”. Dacă rotiți harta într-un unghi de 360 de grade, veți vedea cu ușurință acest al doilea B1. Are sens. Este cu adevărat logic să folosești tehnologie extraterestră pe un B1 și să creezi cea mai perfectă aeronavă vreodată. „Acest B-1 are tehnologie extraterestră, ceea ce îl face să devină invizibil.”

SUA are tehnologie extraterestră? E singura explicație?

Afirmațiile ciudate au atras rapid zeci de comentarii pe canalul YouTube al lui Waring. Mulți s-au grăbit să îi dea dreptate. Există, însă, și internauți care propun o explicație mult mai prozaică, dar și mai plauzibilă: „ Google Earth stochează uneori imagini vechi în memoria cache. Uneori, noua imagine se suprapune peste cea veche, creând o imagine fantomatică”, notează ziarul Britanic Express.

Se întâmplă aproape zilnic ca „nave extraterestre” să fie “văzute”pe Google, Aproape întotdeauna este vorba, înăî, de pareidolia, un fenomen psihologic definit ca o iluzie sau o interpretare greșită și constă în perceperea unor stimuli externi (imagini sau sunete) ca fiind semnificativi și interpretați precum obiecte familiare, cunoscute.