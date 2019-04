Stupoare! Se distribuie noile paşapoarte ale Regatului Unit: Este ştearsă „European Union” de pe copertă

Guvernul britanic a început deja, în această săptămână, să distribuie paşapoarte fără scrierea „European Union” pe copertă, în timp ce premierul Theresa May a propus o nouă amânare a Brexitului până pe 30 iunie. Dacă paşapoartele se emit în această formă, este clar ca „bună ziua“ că toate declaraţiile pe tema amânării sunt doar de formă sau de ochii lumii.





Noile documente, după cum relatează BBC online, fuseseră realizate în vederea ieşirii ţării din UE pe 29 martie trecut.. Ministerul de Interne al Majestăţii Sale, a explicat oricum că va continua să emită vechile paşapoarte - acelea cu scrierea European Union - până când se vor termina stocurile, iar cetăţenii vor avea posibilitatea să aleagă între cele două versiuni.

În orice caz, nu este vorba de paşapoarte definitive. De le sfârşitul acestui an, în fapt, documentele vor suferi o altă schimbare: de la actuala culoare roşu-bordeaux se va rece gradual la albastru închis, culoarea tradiţională a paşapoartelor britanice până în 1988.

''Am rămas foarte surprinsă, suntem încă membri ai UE, am rămas perplexă că am făcut acesată schimbare, când nici măcar n-am ieşit oficial'', s-a destăinuit jurnaliştilor britanici Hindle Barone, cetăţeană britanică care şi-a luat vineri noul paşaport şi a descoperit schimbarea. O schimbare, a spus Hindle, dezvăluind faptul că că poziţia sa este anti-Brexit, ''un semn al politicilor dubioase din Regat, politici pe care le consider complet aiurea''.

