Diana Gureșoaie, fosta iubită a lui Cristi Tănase s-a dezbrăcat în fața aparatului de fotografiat, iar rezultatul a fost o fotografie incendiară pe care vedeta a postat-o pe contul său de Instagram. Odată ce au văzut fotografia, cei care în trecut își râdeau de ea alintând-o „Strâmba lui Dodel” au toate motivele să regrete.

Astfel în ultima sa postare de pe Instagram, tânăra apare complet goală, acoperindu-și trupul doar cu o sticlă de șampanie. Este mai mult decât suficient ca să încingă imaginația internauților care au văzut fotografia și care s-au grăbit cu aprecierile. Fotografia a strâns peste o mie de aprecieri în câteva ore.

Postarea este însoțită de un mesaj în limba engleză, la fel de de sugestiv:

„They told me not to do it, but i don’t give a shit”.

Pentru cei care nu-și mai amintesc, Diana Gureșoaie a avut, în trecut, mai mulți iubiți din rândul jucătorilor de fotbal care activau în Liga I. Între aceștia, cel mai cunoscut a fost Cristi Tănase, fostul fotbalist al FCSB, cu care Diana Gureșoaie a avut o relație undeva prin anul 2010.

În acea perioadă ea s-a ales cu porecla „Strâmba lui Dodel”, din cauza stilului neglijent în care se afișa la evenimentele publice, prost coafată și îmbrăcată.

După despărțirea de fotbalistul FCSB, Diana Gureșoaie s-a schimbat aproape în totalitate, dovadă fiind fotografiile pe care le postează pe rețelele de socializare. Ea a învățat cum să se îmbrace, ce fel să-și aranjeze părul și să se machieze, astfel încât vechea poreclă nu i se mai potrivește de nici o culoare.

Mai nou, Diana Gureșoaie pozează într-o diva, purtând doar haine de firmă, de la marile case de modă și conduce un autoturism foarte scump. Aceasta în condițiile în care nu se cunoaște cu ce se ocupă și care este sursa banilor cu ajutorul cărora își susține viața de lux.