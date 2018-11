Știați că Marlyn Monroe a fost IUBITA unui ROMÂN? FOTO El a primit și O STEA pe WALK OF FAME, la HOLLYWOOD, dar statul român i-a șters urma din propria lui țară

Un oltean s-a iubit cu Marilyn Monroe, declarată cea mai frumoasă femeie a tuturor timpurilor. Mai mult, el a avut Hollywood-ul la picioare, primind și o stea pe celebrul Walk of Fame, în Los Angeles. Din păcate, autoritățile au șters orice urmă a românului care a reușit să pătrundă în cetatea filmului.





Cine ar fi crezut? Din păcate, foarte puțini au rămas cei care știu că un regizor român a semnat în condica celor mai importante filme din colecția Hollywoodului și că a fost iubitul celebrei Marlyn Monroe.

Jean Negulescu a fost un pictor, regizor de film, scenarist și producător de film care s-a născut în Craiova pe 26 februarie 1900 şi a murit pe 18 iulie 1993, in Spania.

După terminarea liceului, Jean ajunge la Paris unde devine învăţăcelul şi prietenul lui Brâncuşi. În 1927 se căsătoreşte, iar soţia sa îl convinge să se mute în SUA, în New York, apoi în Los Angeles. Devine asistent de regie, apoi îşi încearcă forţele ca regizor principal. În 1941 a fost desemnat să regizeze pelicula “Şoimul maltez”, cu Humphrey Bogart în rolul principal, dar a fost înlocuit, după doar două luni.

(Regizorul român alături de Sophia Loren)

În 1948 este nominalizat la Oscar, la categoria “cel mai bun regizor”, cu filmul “Johnny Belinda”. Nu a câştigat, dar a avut satisfacţia de a o vedea pe interpreta rolului principal din pelicula lui, Jane Wyman, triumfând drept “cea mai bună actriţă”.

(Relația lor amoroasa a atras atenția tuturor starurilor de la Hollywood.)

A avut un alt mare succes, în 1953, cu filmul “How To Marry a Millionaire”, cu Marilyn Monroe în rolul principal, prima peliculă pe ecran lat din lume.

Printre cele mai celebre filme ale sale se numără Singapore Woman (1948), Johnny Belinda (1948), Titanic (1953), Three Coins in the Fountain (1954).

Casa în care s-a născut se găseşte undeva în centrul oraşului Craiova, pe strada IL Caragiale. Imobilul s-a vândut, iar plăcuța memorială a dispăruit. Nimeni nu știe că acest om a locuit acolo.

