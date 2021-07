Au ieșit la iveală detalii cutremurătoare cu privire la un caz de prostituție din Iași. Trei persoane au fost trimise la închisoare după ce au fost acuzate că foloseau tinere pentru a organiza pentreceri deocheate la Ramada, un hotel de lux din centrul orașului.

Judecătorii din cadrul Tribunalului Iași au condamnat-o pe Mariana Hurdui la 9 ani și 4 luni de pușcărie, pentru trafic de minori în formă continuată. Romeo Constantin Hurdui a primit o pedeapsă de 8 ani și 2 luni de temniță, sub aceeași acuzație. Alexandru Trufea a fost condamnat la 6 ani de detenție. Acestora a început pe 19 ianuarie 2021. Procurorii i-au trimis atunci în judecată pe cei trei pentru trafic de minori.

„Pe 29 septembrie 2020, procurorii au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de doi inculpați, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de minori. În cauză s-a reținut faptul că o grupare infracțională, condusă de către o inculpată, a recrutat și a exploatat sexual mai multe victime minore aflate într-o situație materială precară și lipsite de suport familial”, au precizat anchetatorii ieșeni.

Tinerele au fost racolate prin metoda Lover Boy. Ulterior, acestea au fost exploatate pe parcursul a mai multe luni, iar cei trei condamnați au obținut venituri impresionante de pe urma ororilor la care tinerele au fost supuse.

„Pe 29 septembrie 2020, anchetatorii au efectuat trei percheziții domiciliare, în județul Iași, în urma cărora au fost ridicate diferite sume de bani, telefoane mobile și bijuterii. Inculpații reținuți urmează a fi prezentați Tribunalului Iași, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Iași. Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au mai afirmat atunci anchetatorii ieșeni.

Minorele din Iași, sechestrate și obligate să întrețină raporturi intime

În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au constatat că minorele erau ademinite la un apartament, unde erau sechestrate și erau anunțate că trebuie să se prostitueze. Ulterior, le erau făcute poze și erau postate anunțuri pe diverse site-uri de specialitate, precum publi24.ro. Clienții care voiau să întrețină raporturi sexuale îi contactau pe indivizi și erau anunțați unde trebuie să vină.

Minorele nu aveau voie să părăsească imobilul închiriat în centrul orașului, fiindu-le comandată mâncare de la McDonald’s. Cu toate că erau pe menstruație, fetele erau obligate să mențină relații intime contra cost. Una dintre minore le-a adus indivizilor un câștig de 10.000 de lei în doar câteva zile, iar o alta a făcut aproximativ 100.000 de lei în 3 luni. Dacă refuzau să întrețină raporturi intime, fetele erau umilite, agresate și amenințate.

După destructurarea rețelei, unii dintre clienții tinerelor au fost audiați.

„Imediat ce am intrat în apartament, m-a întrebat cât stau, iar eu i-am spus că stau doar un număr, după care mi-a cerut banii și i-am dat suma de 100 de lei. După ce a luat banii de la mine, m-a invitat în dormitor, mi-a cerut să mă fac comod și a închis ușa după mine. În aproximativ 1 minut, tânăra a intrat și ea în dormitor, fără să mai aibă asupra sa suma de 100 de lei pe care i-o dădusem. Am întreținut cu acesta, în dormitorul apartamentului, un raport sexual oral și normal protejat, tot acest episod petrecându-se în aproximativ 10 minute”, a spus un martor.

Un alt martor a povestit că tânăra cu care a întreținut raport intim contra cost a fost sunată în timpul actului.

S-a speriat și a început să se comporte foarte ciudat

„După ce am intrat în dormitor, am întrebat-o câți ani are, iar aceasta mi-a spus că are 19 ani. Fata respectivă părea supărată, motiv pentru care am întrebat-o ce are, aceasta răspunzându-mi:

«Lasă-mă, că sunt sătulă de atâta p..ă!» După ce m-am dezbrăcat, am întreținut cu ea un raport intim oral și normal protejat. În timpul actului am observat că ea a fost sunată de mai multe ori de o persoană care o întreba ce face și cât mai durează. Inițial i-a răspuns că «Spală vase» și apelul s-a încheiat. După aproximativ 30 de secunde, telefonul acesteia a început să sune din nou, iar, când ea a răspuns, am auzit cum o voce groasă de femeie i-a cerut acesteia să se grăbească, folosind expresia: «Hai mai repede! Ce durează atât? Cât te f..i?».

În acel moment, ea s-a speriat și a început să se comporte foarte ciudat. Imediat după ce a încheiat apelul cu persoana respectivă mi-a spus că eu și prietenul meu trebuie să plecăm, chiar dacă noi plătisem pentru o oră și am stat doar 10-15 minute. Am părăsit apartamentul și, după ce am ajuns în fața blocului, am observat că jos se mai aflau încă 7-8 bărbați, care păreau că așteptau ceva. Totodată, când ne-am urcat în autoturism, eu am văzut cum tânăra care a rămas în living cu prietenul meu și pe care nu o cunosc, a coborât și ea în fața blocului unde s-a întâlnit cu o femeie mai corpolentă și mică de statură, căreia i-a dat ceva, probabil o sumă de bani”, a spus bărbatul.

La audieri a fost chemat și un recepționer de la Hotelul Ramada, din centrul Iașului. Acesta a recunoscut că niște clienți i-au cerut să le găsească patru escorte.

„Martorul a relatat că victima s-a prezentat pe 21 septembrie 2020 la recepția hotelului, cu cartea de identitate a inculpatei, aspect care atestă faptul că aceasta din urmă intermediase întâlnirea cu clientul, în urma unor solicitări venite din partea clienților hotelului, care au cerut martorului, ce lucra ca recepționer la hotel, să le găsească patru fete, iar acesta a apelat la anunțurile de pe publi24.ro.

Martorul a mai declarat că, după ce victima a mers pe terasa hotelului, la aproximativ 30 de minute, a urcat împreună cu clienții și restul fetelor în camere. După aproximativ două ore, ea a coborât în holul hotelului, unde a venit la martor și l-a salutat, după care i-a dat suma de 100 de lei. Totodată, martorul a mai precizat că, înainte de acest episod, este posibil să o mai fi văzut o dată sau de două ori pe fată la hotelul la care lucrează, fiind solicitată de diverși clienți pentru serviciile sexuale pe care le oferea”, au afirmat anchetatorii.

Conform acestora, spusele martorului au fost confirmate și de un coleg de muncă al acestuia.

„Detaliile oferite de acest martor sunt, de altfel, confirmate de către colegul său de serviciu, martorul care a dezvăluit faptul că, în intervalul în care persoana vătămată s-a aflat în camera de hotel a clientului, el a fost apelat telefonic de o persoană de sex feminin – cel mai probabil inculpata M.H. -, care s-a arătat îngrijorată că victima era plecată de prea mult timp și nu dădea niciun semn”, au adăugat oamenii legii, potrivit cărora episodul relatat de cei doi martori – angajați ai Hotelului Ramada – este redat cu fidelitate într-un șir de convorbiri telefonice interceptate în acel interval de timp.

Anchetatorii din Iași au intrat pe fir și au început să stângă probe. Aceștia au interceptat convorbirile purtate de către membrii rețelei de trafic de personae. Printre aletele, aceștia se declarau nemulțumiți de „prestațiile” tinerelor.

„Din analiza conversației purtată de cei doi inculpați pe data de 11 iulie 2020 a rezultat faptul că cei doi erau nemulțumiți de faptul că tinerele petreceau prea mult timp cu clienții și nu aveau cum să îi preia pe cei care așteptau în fața locației. În aceeași zi, cei doi discută despre faptul că nu s-au făcut suficienți bani în ziua respectivă și unul precizează că cele două tinere au câștigat doar 500 de lei. Dintr-o discuție pe care inculpata a purtat-o cu o martoră reiese faptul că, în acea perioadă, o victimă era obligată să-și introducă «burețel în p…ă ca să poată munci»”, au afirmat anchetatorii.

Spăl vase!” însemna, de fapt, „Sunt cu un client!”

Pe 18 septembrie 2020, la ora 23:17, o tânără care practica prostituția a fost contactată telefonic de către Mariana Hurdui, potrivit anchetatorilor:

„X: – Da!

M.H: – Ce faci?

X: – Am ajuns!

M.H.: – Ai ajuns?

X: – Da, îs în față… acuma mă duc la scară, sună-l pe el și zi-i că vin!

M.H.: -Păi, hai, să văd ce zice!

X.: – Hai!”

M.H.: – Ți-a răspuns?

X.: – M-o sunat, m-o lăsat iar… tâmpitul ăsta de taximetrist m-o lăsat cu 2 blocuri mai în față!

M.H.: – Îh!

X.: – Și m-am întors eu înapoi! Și am găsit!

M.H.: – Și ți-o dat drumul la interfon?

X.: – Da!

M.H.: -A! Hai, tre’ să-ți deie 450, hai că te sun într-un minut!

X.: -Bine! Hai, hai!”

Sitagma ”spăl vasele” folosită drept cod pentru momentele în care erau cu un client

„X.: -Da!

M.H.: – Dar ce faci?

X.: – A… spăl vasele!

M.H.: – Ei, bun, hai!”

Jurnaliștii de la Bună Ziua Iași l-au contactat telefonic pe patronal Hotelului Ramada pentru a face precizări asupra accestui caz revoltător.

„Sunt în vacanță acum! Nu mă interesează să vă dau nicio părere”, a spus Adrian Panaitescu, patronul Hotelului Ramada, din centrul Iașului, în care anchetatorii au afirmat că se practica prostituția.