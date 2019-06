DOUĂ LUMI: Stelu Enache și Ovidiu Lipan Țăndărică în concert la TNB

Ovidiu Lipan Țăndărică și Stelu Enache reunesc “Două Lumi” într-un concert extraordinar și unic care aduce pe aceeași scenă o fuziune de stiluri muzicale și culturi pe 24 iunie 2019, ora 20.00, la Teatrul Național București. După 15 ani de colaborare, cele “Două lumi” pline de emoție, de suflet și energie ale celor doi artiști înseamna un inedit și rafinat stil ce cuprinde balade românești și aromâne autentice, piese noi interpretate în premieră cu influențe balcanice, rock și jazz.





“Două lumi” este un concert de excepție care gravitează în jurul culturii și muzicii românești, dar și un spectacol de gală pe scena Teatrului Național București cu invitați români de renume internațional, 15 virtuoși instrumentiști, printre ei numărându-se pianistul de jazz Marius Vernescu, laureat la Montreux, Marius Mihalache și Marius Gagiu (Mandela) - flaut și caval, Pantaru Brass si trupa Balcano. Aceștia vin să completeze conceptul muzical al celor doi artiști, Ovidiu Lipan Țăndărică și Stelu Enache. Concertul “Două lumi” va fi și rampa de lansare a albumului “Celnic” care va cuprinde 6 piese românești și 6 piese aromâne, creații proprii la fuziunea dintre “Două Lumi”.

“Fascinat de cultura aromânilor, îmi doream să realizez un album muzical, iar întâlnirea cu Stelu Enache nu a fost întâmplătoare. Am admirat și apreciat atât vocea, timbrul vocal inconfundabil, cât și inflexiunile vocale speciale și specifice genului muzical, iar în 2004 am realizat primul album de muzică aromână “Bachița“, care a câștigat aprecierea internațională a marelui public. În 2007 am lansat albumul “Iskender“ cu participarea extraordinara a maestrului Gheorghe Zamfir, cu vocea inconfundabilă a lui Stelu Enache, aranjamentul muzical și orchestrația purtându-mi semnătura.

Același mare succes la public. Așa că muzica noastră demonstrează că nu este nevoie sa recurgi la superficial, la comercial, pentru a avea succes. Am lansat împreună cu Stelu Enache hituri care sunt cunoscute atât în tară, cât și în străinătate și care sunt și acum reprezentative culturii românești. Două Lumi înseamnă diversitatea culturală și originalitate muzicală, înseamnă comori ale muzicii balcanice. Când două lumi de profunzime și energie se întâlnesc, apare întotdeauna un spectacol unic, o explozie de vibrație pozitivă” - declară Ovidiu Lipan Țăndărică.

Stelu Enache și Ovidiu Lipan Țăndărică au cântat împreună în mai multe formule de spectacol de-a lungul a 15 ani de colaborare. Stelu Enache s-a lansat acum 15 ani venind din muzica folk, ca promoter al muzicii aromâne, însă s-a apropiat tot mai mult de baladele românești și de acea comuniune unică între cele “Doua Lumi”. Ovidiu Lipan Țăndărică a lansat proiectul cu Stelu Enache după o carieră spectaculoasă în muzica rock, într-un moment în care a înțeles că muzica românescă poate evolua prin influențe de suflet, emoție și muzicalitate din zona aromână sau balcanică.

Astfel, Stelu Enache și Ovidiu Lipan Țăndărică în formulă completă, invită publicul la un spectacol prin de energie și emoție, la Teatrul Național București, pe 24 iunie 2019, de la ora 20.00. Biletele se pun în vânzare prin https://www.iabilet.ro.

