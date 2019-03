Inițiatorul #șîeu are un frate vedetă. În ce cercuri se învârte geamănul lui Ștefan Mandachi

Inițiatorul protestului #șîeu, Ștefan Mandachi, are un frate geamăn. Presa relatează că acesta ar fi compozitorul unor manele din repertoriul unui celebru interpret.





Omul de afaceri care a construit primul metru de autostradă din Moldova, Ștefan Mandachi, are un frate geamăn. Se pare că fratele său este artist, mai exact cântă manele alături de Liviu Guță, informează Cancan.

Cu toate că lumea știe mai multe despre Ștefan Mandachi, nici Andrei, fratele geamăn al lui Ștefan, nu este de neglijat. El este afacerist, dar și un cântăreț de manele, având la activ chiar și o colaborare de succes cu Liviu Guță.

Andrei Mandachi a compus manele împreună cu Liviu Guță. Sub pseudonimul „Di Gianno”, acesta a compus melodia „Două zile beau”, care a strâns pe Youtube zeci de mii de vizualizări.

Ştefan Mandachi a construit primul şi unicul metru de autostradă din Moldova. Acesta a fost inaugurat pe 15 martie, moment care a coincis cu protestele din toată țara prin care societatea civilă a încercat să convingă guvernanții de necesitatea autostrăzilor.

Mandachi a construit un metru de autostradă la Suceava, într-o singură zi, prin mobilizarea unei echipe de doar 17 oameni, acesta lansând o provocare pentru românii din lumea întreagă.

„Este un gest cât se poate de serios, cu moartea de pe șosele nu se glumește. Am printat milioane de afișe în care mi-am strigat disperarea cu privire la potecile noastre din Moldova. Am creat puțină vâlvă la început apoi lucrurile s-au domolit și românii își reintră încet dar sigur în zona molcomă de confort. Practic, am demonstrat că în șapte ore se face un metru de autostradă.

Dacă există voință și bani, chiar și un singur om poate face o autostradă fără nicio problemă. România are bani. Chiar și pentru două autostrăzi, dar ni se spune să stăm liniștiți că, până în 2027, o să avem autostradă. Mi se pare absurd să mai treacă încă o generație, iar noi să continuăm să pierdem ani din viață la volan. Nu vreau ca demersul meu să fie catalogat drept un semnal de alarmă pentru că, semnalul a fost dat deja de morții nevinovați pe șosele. Prin acest manifest mă expun total și îmi asum consecințele.”, a declarat Ștefan Mandachi.

