Statuia lui David ar arăta diferit, dacă ar fi fost sculptată în zilele noastre. Detaliul pe care Michelangelo ar trebui să-l modifice. Studiu

Michelangelo l-a imaginat pe eroul mitic David ca pe un adolescent atletic, puternic, „măreția nudului viril”, așa cum a fost descris de istoricul de artă francez Andre Castel. Artistului i-au luat trei ani, între 1501 și 1504, pentru a-și duce opera la bun sfârșit. A rezultat o statuie, a unui bărbat nud, de marmură albă care măsoară 4,34 metri. La momentul în care a fost inagurat, David corespundea tuturor rigorilor legate de frumusețea masculină în Renaștere, fiind comparat cu modelele din Antichitate.

În timp, însă, lucrurile au evoluat în artă, iar dacă Michelangelo l-ar fi sculptat în zilele noastre, cunoscutul erou biblic ar fi arătat cu totul altfel. Cel puțin din perspectiva virilității sale. David al lui Michelangelo este binecunoscut pentru bărbăția sa mică.

Oamenii de știință au studiat dimensiunea penisurilor în operele de artă, din Renaștere și până în prezent, iar concluzia a fost că reprezentările acestor organe au devenit mai mari de-a lungul vremii. Dimensiunea unui penis „ideal” a crescut în istoria recentă, după cum arată o analiză a operelor de artă masculine nud.

„În picturile care înfățișează bărbați nud, dimensiunea penisului a crescut treptat de-a lungul ultimelor șapte secole, și mai ales după secolul XX”, au declarat cercetătorii de la Universitatea Selcuk și Universitatea Biruni, din Turcia, citați de Daily Mail.

Evoluția virilității masculine în artă

Imaginile contemporane cu membre mari ar putea contribui la „sentimente de inadecvare și insatisfacție în rândul bărbaților moderni”, au declarat cercetătorii. Aceștia și-au bazat studiul pe analiza unui număr de 160 de opere de artă, reprezentând bărbați nud, create de 99 de artiști din 21 de țări.

Ei au ales să studieze arta începând cu perioada Renașterii (1400 – 1599) și pe cele create în epocile ulterioare, deoarece acesta a fost momentul în care „oamenii au devenit un punct central în pictură, iar imaginile create au încercat să reflecte frumusețea ideală a formei umane”.

„Ca urmare a influenței reduse a Bisericii asupra artei, în această perioadă au fost reprezentate frecvent imagini cu nuduri”, au spus autorii studiului.

Primele imagini falice în artă datează încă din epoca de piatră, fiind datate cu aproximativ 30.000 de ani în urmă. Figuri umane primitive cu un cap, un trunchi, membre și penis au fost desenate pe pereții peșterilor din Asia Mică antică, în apropiere de orașul Mersin, în actuala Turcie.

„De-a lungul istoriei, reprezentarea penisului a avut diverse semnificații. (…) Cu toate acestea, dimensiunea penisului ideal pare să fi crescut de-a lungul istoriei mai recente, în special în secolele al XX-lea și al XXI-lea. Această schimbare este observată în mod clar în picturile de nud masculin realizate în acest interval de timp”, a scris echipa turcă în lucrarea de cercetare, publicată în revista de urologie BJUI.

Consecințele medicale ale reprezentării nerealiste contemporane

Pe de altă parte, ei atrag atenția că reprezentarea artistică a penisului, exagerată, tinzând către un ideal posibil nerealist, ar putea induce complexe bărbaților moderni, nemulțumiți de propria bărbăție.

„Evoluția reprezentării artistice a penisului către un ideal mai mare, posibil nerealist, în mass-media contemporană ar putea contribui la sentimente de inadecvare și nemulțumire față de dimensiunea propriului penis la bărbații moderni”, au mai atras atenția cercetătorii.

Un studiu realizat în 2006 pe mai mult de 50.000 de persoane, publicat în revista Psychology of Men & Masculinity, a concluzionat că doar 55% dintre bărbați erau mulțumiți de mărimea penisului lor. Iar o altă cercetare, publicată în același an, în International Journal of Impotence Research, a ajuns la concluzia că dimensiunea mică a penisului, percepută de un bărbat, este un factor de risc pentru apariția disfuncțiilor erectile.