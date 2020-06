Astfel, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Maramureș a dispus arestarea lui Nicolae Covaci, Bia Sorin Covaci, Vlad Gabriel Covaci, Marin Remus Covaci și Marin Covaci, toți din localitatea Bozânța Mică, județul Maramureș, pe care procurorii i-au acuzat că sunt ”stăpâni de sclavi”.

Procesul a durat mai bine de cinci ore, timp în care în fața Tribunalului Maramureș s-au adunat zeci de romi pentru a-i susține pe cei cinci bărbați. Unul dintre cei prezenți le-a spus repoterilor prezenți că toți așa zișii ”sclavi” vor fi trași la răspundere pentru minciunile lor, declarația fiind practic o amenințare a martorilor, pentru care procurorii ar trebui să se sesizeze.

Unul dintre cei arestați a fost intervievat de reporteri în timp ce era escortat de polițiști. ”Nu i-a ținut nimeni cu nimic! Mi-a dat 30 de zile fără drept! Fără să fiu… fără drept!” a reușit să spună acuzatul înainte de a fi băgat în duba Poliției Maramureș.

În fața judecătorului a mers și victima găsită legată de procurorii DIICOT. Acesta era atât de speriat încât a declarat că este rudă cu acuzații și că nu a fost închis, ci ușa a rămas blocată după ce a fost trântită mai tare. Deși evidența de la fața locului era alta, ușa fiind închisă cu lacăt, acest lucru fiind filmat, victima susținea sus și tare că nu este adevărat.

Bărbatul se numește Marius Jurcuț și spune că a fost beat când au venit procurorii. ”Am dormit într-o cameră, erau ceva copii care se jucau, și eu am fost beat și am tras tare ușa după mine tare și s-a blocat ușa. Eu n-am fost legat, oamenii ăștia m-au respectat, mi-au dat țigări, mâncare, suntem neamuri. De frică am zis, ca m-au luat din pat și au intrat cu ușa pe mine. Că m-au bătut, de frică am zis, că m-au bătut, dar nu m-au bătut”, a spus Jurcuț.

La fața locului a fost și mama victimei, Livia Jurcuț care spune că și-a lăsat copilul la țigani. ”Băiatul ăsta a mai fost la ei, îi place să bea și de-aia pleacă de acasă. Tot timpul a fost dus de acasă. Și oamenii ăștia l-au primit, dar niciodată nu l-au ținut cu forța acolo. Îi dau să mănânce, îi dau să fumeze și sunt oameni…”, a spus femeia.

Despre Liviu Jurcuț, procurorii DIICOT au declarat în cursul zilei de joi, că a fost răpit de pe peronul Stației CFR Baia Mare. ”Într-una dintre încăperile gospodăriei inculpatului Covaci Marin şi a familiei sale, a fost găsită sechestrată o persoană de sex masculin. Acesta era încuiat sub lacăt într-o încăpere din gospodăria inculpatului încă din data de 01.06.2020, fiind răpit şi adus prin metodele menţionate de către membrii grupării infracţionale, care începuseră astfel să-şi „refacă” stocul de sclavi”, au spus procurorii.