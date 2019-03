Nume greu, dezvăluiri incredibile despre plagiatorii SRI. Care este următoarea persoană vizată de „Spaima plagiatelor”

Spaima plagiatorilor din România, lectorul Emilia Șercan, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care se declară uimită de decizia CNATDCU de a retrage titlurile de doctor a 16 foști studenți ai Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” (SRI). Șercan speră ca această decizie să fie o deblocarea a activității CNATDCU. Ea a prezentat informații despre munca pe care a depus-o de câțiva ani în depistarea plagiatelor unor oameni cu influență din România.





Redăm mesajul integral al Emiliei Șercan despre plagiatele SRI:

„Când m-am apucat să scriu despre plagiatele politicienilor sau ale persoanelor cu funcții publice am fost foarte rezervată că se va întâmpla ceva, cândva. Nu am avut nicio așteptare, am scris pentru că subiectul era justificat de interesul public.

În vara lui 2015, când am descoperit și scris despre prima teză de doctorat plagiată, cea a lui Gabriel Oprea, CNATDCU era desființat. Am continuat să scriu cu încăpățânare despre doctoratele plagiate chiar dacă editorul care mi-a publicat inițial anchetele, mi-a refuzat subit următoarele texte propuse.

Am găsit o altă publicație, iar anchetele mele au continuat. Între timp au existat tot felul de tertipuri de a bloca dezvăluirile mele și ale altor colegi de presă: schimbări de legislație, blocarea accesului la teze la Biblioteca Națională, presiuni publice, încercări de intimidare sau compromitere.

Am continuat să scriu, cu aceeași încăpățânare, iar în timp s-au întâmplat și câteva lucruri semnificative, sistemul înțelegând că amploarea fenomenului cere schimbări și că blocarea verificărilor tezelor nu e o soluție: CNATDCU a fost reînființat, s-a schimbat legislația de susținere a tezelor, zeci de teze au fost întoarse de CNATDCU pentru refacere sau au fost respinse pentru calitate proastă, au fost introduse cursuri obligatorii de integritate academică în universități.

La finalul lunii februarie CNATDCU a decis retragerea a 18 titluri, 16 de la Academia SRI și două de la alte universități, iar pe 15 martie hotărârea a fost formalizată prin decizii de retragere. Decizia este una importantă pentru că astfel sper ca blocajul care a paralizat activitatea CNATDCU din 2016 să fie înlăturat.

8 titluri de doctor din cele aproape 20 de cazuri de plagiat despre care am scris au fost retrase până acum, restul fiind în analiză. Gabriel Oprea, fiica și ginere lui, Ana Maria Tudor și Alexandru Marius Tudor, secretara lui Gabriel Oprea, Adela Popescu, Petre Tobă, Dumitru Pârvu, Florica Diaconescu, Dumitru Dumbravă, cu toții au rămas fără titluri.

Bineînțeles că această postare o scriu de la bibliotecă. To be continued, cum ar veni.”, a scris Emilia Șercan.

În urmă cu doi ani, Emilia Șercan s-a confruntat cu acuzații de plagiat din partea unei publicații din Sibiu. Site-ul de știri a publicat lucrarea de diplomă scanată a Emiliei Șercan în care zeci de pagini erau plagiate. Ea a declarat că este o încercare de discreditare din partea unor oameni care se simt lezați de activitatea acesteia. La scurt timp, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a confirmat că scanarea lucrării de diplomă a Emiliei Șercan este reală. Jurnalista nu a mai venit cu lămuriri legate de fapta de care este acuzată în spațiul public.

