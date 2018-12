Cum SPIONEAZĂ companiile utilizatorii de TELEFONIE. Datele sunt ÎNGRIJORĂTOARE

O femeie iese dintr-o clădire din New York și merge până la o școală aflată la 22 de kilometri depărtare, rămânănd în fiecare zi până după-amiaza în acea locație. Telefonul ei inteligent merge cu ea.





O aplicație de pe telefonul femeii a adunat toate aceste informații despre locație, ca mai apoi să le vândă fără cunoștința ei. Aplicația i-a înregistrat locația o dată la două secunde, potrivit unei baze de date cu peste un milion de telefoane din zona New York, care a fost inspectată de către The New York Times.

Identitatea femeii nu a fost relevată în acele informații dar experimentul ziariștilor a reușit cu ușurință să afle identitatea ei.

Cel puțin 75 de companii primesc date anonime și precise despre locație din aplicații ale căror utilizatori permit serviciilor de localizare să obțină știri și informații locale sau alte informații, arată The Times.

Baza de date revizuită de The Times, un eșantion de informații adunate în 2017 și deținută de o singură companie, dezvăluie călătoriile oamenilor în detalii uimitoare, exacte cu câțiva metri și în unele cazuri actualizate de peste 14.000 de ori pe zi.

Aceste date vând, utilizează sau analizează datele pentru a răspunde agenților de publicitate, punctelor de vânzare cu amânuntul și chiar fondurilor speculative. Este o piață în plină creștere, vânzările de publicitate orientată pe locație atingând în acest an o sumă estimată de 21 de amiliarde de dolari, informează businesstimes.com.

Multe companii spun că atunci când utilizatorii de telefonie permit localizarea serviciilor, datele lor sunt corecte. Dar The Times a descoperit că explicațiile pe care oameni le văd când li se solicită permisiune sunt adesea incomplete sau înșelătoare. O aplicație le poate spune utilizatorilor că acordarea accesului la locația lor le va ajuta să obțină informații despre trafic, dar nu menționează că datele vor fi partajate și vândute. Această divulgare este adesea îngropată într-o politică vagă de confidențialitate.

