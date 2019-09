Poveștile persoanelor tratate gratuit de medicii voluntari sunt cutremurătoare. Printre cazurile tratate cu brio de echipa doctorului Dragoș Zamfirescu se numără: Amalia, o fetiță de 6 ani care s-a născut fără 80% din ureche și care a fost operată succesiv pentru reconstrucție; Vasile Derevlean – un pacient ars în copilărie pe față și pe corp, operat de mai multe ori pentru reconstrucție, care a devenit de curând student la medicină, avându-l drept model pe medicul Zamfirescu; Alex Penescu – victimă a incendiului de la Colectiv, cu multiple operații de echipa Zetta.

Premieră medicală în România

Operația lui Ion Răucea va fi o premieră medicală în România. Diagnosticat cu lipom/limfangim gigant torace și membru superior stâng, multiplu operat (de 3 ori deja), Ion Răucea, în vârstă de 45 de ani nu se poate deplasa, nu se poate ține pe picioare, greutatea mâinii fiind mult prea mare.

Aproape 100 de operații efectuate gratuit

Deși „targetul” Zetta a fost de 50 de pacienți în 12 luni, acesta a fost atins în doar 5 luni. În acest sens, medicii voluntari au decis să meargă mai departe: „Asociația noastră a acoperit gratuit aceste operații și am putut să le creștem oamenilor calitatea vieții, să le dăm speranța la o viață bună. Noi, când am demarat campania, am avut drept țintă 50 de pacienți, dar am ajuns la 99 până acum. Nu putem să refuzăm, continuăm! Numărul doctorilor care au pus suflet și au investit timp a crescut la număr și atunci, putem să ajutăm foarte mulți pacienți cu operații complicate”, a declarat dr. Zamfirescu.

Campania merge înainte, spune dr. Zamfirescu, care subliniază importanța implicării cetățenilor în astfel de cauze: „Surpriza noastră a fost impactul oamenilor obișnuiți care s-au implicat în această campanie de donare. Astfel, am putut să susținem aceste operații foarte costisitoare prin donații. Mulți români sunt sufletiști, există bunătate și oemnie în societatea românească. Doresc să continuăm. Am avut o țintă pe care am depășit-o. Pacienții sunt operați fără să plătească nimic”, a completat medicul.

Cei care doresc să sprijine demersul Zetta, o pot face prin donații de 2 euro, prin sms la 8838.

Te-ar putea interesa și: