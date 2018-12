Spectacolele lunii decembrie

Luna decembrie aduce pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, numeroase surprize printre care și două spectacole noi. Cunoscătorii genului musical se vor delecta pe 8 decembrie, ora 19.00, cu spectacolul „London – A New Story”.





Sala Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” se transformă într-o comunitate londoneză populată de trei vecini și-un poștaș a căror viață se schimbă sub pretextul unei invitații la casting. Ambiţia, nostalgia, nevoia de a arăta că încă mai sunt competitivi îi aduce pe toţi în situaţia de a reevoca şi interpreta melodii superbe, de mare succes. În final, însuşi poştaşul este cooptat în această vâltoare şi sunt şanse să se înfiripe chiar şi câteva idile!

Detalii despre spectacol și distribuție: http://www.opereta.ro/spectacole/london-a-new-story/

Pe 9 decembrie, ora 19.00, “Voievodul Țiganilor” va fi prezentat pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”. Spectacolul reunește intrigi, iubire și război într-o operetă în trei acte de Johann Strauss-fiul pe un libret de Ignaz Schnitzer, după povestirea Saffi a romanicerului Mór Jókai.

Detalii despre spectacol și distribuție: http://www.opereta.ro/spectacole/voievodul-tiganilor/

Una dintre surprizele acestei luni, „O noapte la Veneția… o noapte la Viena”, va avea loc pe 15 decembrie, ora 19.00.

Iubitorii de muzică și de frumos vor avea privilegiul de a se bucura într-un singur spectacol de cele mai îndrăgite momente din operetele „O noapte la Veneția” și „Sânge Vienez”.

Detalii despre spectacol și distribuție: http://www.opereta.ro/spectacole/o-noapte-la-venetia-o-noapte-la-viena/

Duminică, 16 decembrie 2018, ora 19.00, soliștii, orchestra și corul Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” vă invită într-o Călătorie în lumea filmului și a musicalului.

Sub conducerea muzicală a dirijorului Tiberiu Oprea, lumea filmului se transpune pe scenă unde vă veţi întâlni cu eroii preferaţi din cele mai premiate capodopere ale cinematografiei.

Din program fac parte fragmente din filme și musicaluri celebre precum: Star Wars, Titanic, The Godfather, Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Schindler’s List, West Side Story, Le fantôme de l’Opéra, Evita, Notre-Dame de Paris, South Pacific.

