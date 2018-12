St. Petersburg Classical Ballet prezintă Spargatorul de Nuci la Sala Palatului

Spectacolul de balet „Spărgătorul de nuci” va fi montat pe scena Sălii Palatului la data de 23 decembrie 2018, de la ora 19:00.





Libretul: Marius Petipa, după versiunea lui Alexandre Dumas a basmului lui E. T. A. Hoffmann „Spărgătorul de nuci și regele șoarecilor’’

Muzica : P.I.Tchaikovski

Coregrafia: M. Petipa

Scenografia: Evgeniy Gurenco

Director artistic: Andrei Batalov

Premiera mondială: 06 decembrie 1892, la Teatrul Mariinski din St.Petersburg.

www.batalov-ballet.ru

"Spărgătorul de nuci" are un loc aparte printre lucrările ulterioare de Ceaikovski; Acesta se află în afară de tradiția genului de balet, unde a aplicat imagini muzicale novatoare.

In diferite versiuni numele personajului principal este Clara sau Marie.

ACTUL I

Acţiunea se desfăşoară într-un mic orăşel din Germania. În casa domnului Stahlbaum domneşte atmosfera de sărbătoare din ajunul Crăciunului. Părinţii fac ultimele retuşuri la pomul de iarnă, aşezînd lîngă el cadourile pentru copii. Se aprind beculeţele şi se deschide uşa. Clara și Fritz, copiii domnului Stahlbaum dau buzna în cameră. Îi urmează verii şi verişoarele cu părinţii lor. Copiii se aşează în rînd şi încep un marş voios.

După dansul adulţilor vine şi unchiul Drosselmeyer, care este nașul micuților Fritz şi Clara

Acesta este aşteptat cu nerăbdare, căci le aduce copiilor, de fiecare dată, surprize neobişnuite. Nu-i va dezamăgi nici acum. El le-a pregătit un cadou nemaipomenit, un Spărgător de nuci, o păpuşă nostimă care cu uşurinţă sparge nucile. La început copiii se bucură, apoi încep să se certe din cauza cadourilor. Fritz câștigă disputa, iar Clara izbucnește în lacrimi. Pentru a o consola, unchiul Drosselmayer îi dă fetei Spărgătorul de nuci. Fritz îl azvîrle rîzînd şi îl strică, în timp ce Clara îl consolează. Între timp s-a făcut tîrziu. Mama îi trimite pe copii la culcare. Musafirii se retrag. Clara își ia rămas bun de la Spărgătorul "bolnav" şi copii se duc la culcare.

După puţin timp Marie se întoarce în camera festivă. Adoarme în fotoliu şi astfel evenimentele acestei seri continuă.

În lumina lunii, pomul de Crăciun, devine tot mai mare, ocupînd o mare parte a camerei. Aici domneşte o atmosferă fantastică şi misterioasă. Apare Drosselmeyer care nu este doar naşul lui Fritz și Clara – el se transformă într-un adevărat magician. La un simplu gest al mînii lui totul în jur învie: pereţii se dau în lături. Treptat, jucăriile prind viaţă şi încep a creşte. Subit îşi face apariţia din toate părţile o armată întreagă de şoareci conduşi de regele lor şi se apropie de fată. Ea, înfricoşată, îi goneşte. Păpuşile sunt agitate şi speriate. Atunci se trezeşte Spărgătorul de nuci care, datorită ingeniozităţii şi vitejiei sale, alături de soldaţii de plumb, se luptă cu şoarecii. Bătălia nu e deloc uşoară şi Spărgătorul pare să cedeze. Clara intervine cu o lumînare aprinsă, pe care o aruncă şi reuşeşte să învingă armata de şoareci. Cîmpul de luptă rămîne pustiu. Spărgătorul de nuci stă întins jos fără suflare. Clara și păpușile îi sar în ajutor. Dar iată că se întîmplă o minune ... În faţa lui Clara , păpușa - Spărgător de nuci se transformă într-un prinţ frumos. El se apropie de ea. Clara și prietenii săi se pomenesc sub bolta cerului înstelat, lîngă Pomul de Crăciun. Fulgii de nea se rotesc într-un dans feeric.Clara şi prinţul aşezaţi într-o luntre magică, pornesc spre steaua miraculoasă din vîrful pomului. Prietenii îi însoţesc.

ACTUL II

Clara şi Prințul plutesc în luntrea magică prin împărăţia verde a Pomului de Crăciun. Împreună cu ei călătoresc şi prietenii lor. Tot mai aproape este steaua miraculoasă. Visul este aproape realizat...

Pe neprins de veste ei sunt atacaţi din nou de Regele Şoarecilor cu armata sa. Prinţul se avîntă din nou în luptă. Toţi urmăresc speriaţi lupta. Prinţul răpune duşmanul.

Prietenii sărbătoresc victoria. Păpuşile dansează. Lumînările sclipesc tot mai mult, Pomul învie. Şoarecii răi sunt învinşi! În sfârșit, Clara si Prințul ajung la Castelul trandafirilor din Împărăţia dulciurilor. Prinţul-spărgător povesteşte Zînei dulciurilor şi suitei acesteia întîmplarea, subliniind intervenţia curajoasă a Clarei împotriva regelui șoarecilor. Tînăra pereche este cinstită cum se cuvine de întreaga curte împărătească. Cele mai nostime personaje vor participa la divertismentul compus din mai multe dansuri: spaniol, arab, chinezesc, rusesc, italian, francez etc. Clara şi Prinţul execută un briliant pas-de-deux, apoi toată suflarea se angrenează în marele Vals al florilor din final.

Ce păcat că totul a fost doar un vis!

A trecut Noaptea de Crăciun, iar odată cu ea şi cele mai frumoase iluzii... Clara , care trăise un vis de poveste, stă acasă lîngă Pomul de Crăciun, iar în braţe ţine păpuşa – Spărgătorul de nuci.

Biletele la spectacolul "Spărgătorul de nuci": VIP - 200 lei; Categoria I - 150 lei; Categoria II - 120 lei; Categoria III - 100 lei

Compania "St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov’’

Este creata de Andrei Batalov – prim-solist la Teatrul Mariinski .

Absolvent al Academiei de Balet Vaganova din Rusia , Andrei Batalov este pe scena de mai mult de 20 de ani. In 1992 a devenit solist al Teatrului Academic de Stat ‘’Mussorgsky ‘’ din Sankt-Petersburg iar doi ani mai târziu, devine Prim solist al Teatrului Mariinski.

El aparține unei rase rare de dansatori virtuosi cu o extraordinara tehnică care-i permite a fi

in rand cu dansatori legendari de balet din trecut și prezent ca Vestris și Nijinsky , Baryshnikov și Julio Bocca. El deține o colecție unică de premii de la diferite concursuri internaționale de balet . A fost câștigător a medaliei de aur la Concursul International de Balet de la Nagoya (Japonia, 1996) și la Paris (1997). El a câștigat premiul 2 la Concursul Internațional Rudolf Nureyev la Budapesta (1996), premiul 1 și Mihail Baryshnikov la Arabesque-96, Concursul de Balet din Perm (1996) și Marele Premiu la Concursul International de Balet de la Moscova (1997).

In repertoriu la Mihailovski (1992-1994) și Mariinsky Teatre (din 1994), Batalov executa roluri principale in urmatoarele balete : "Cavalerie halt", "La Sylphide", "Le Corsaire", "Don Quijote", "La Bayadere" "Manon", "Scheherazade", "Romeo și Julieta", etc.

