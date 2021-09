Sorin Roșca Stănescu, la lansarea unei cărți de colecție: Sunt secrete pe care încă le păstrez. Dezvăluiri de senzație aflate în premieră

În timpul discursului său, cel cunoscut în presa românească drept SRS a uimit de la bun început cerându-și iertare pentru greșeli făcute de membrii ai familiei sale.

A dina Anghelescu: Sunt lucruri pe care nu le-a mai spus niciodată nici familiei

Adina Anghelescu, omul care a stat alături mulți ani de SRS, a introdus cartea legând-o de vârsta de aur a presei autohtone de după Revoluție: „Am emoții mai mari decât atunci când Roșca era bossul de la Ziua, era nașul pentru toți. Această carte e de trei ori istorie, e vorba de momente dramatice ale familiei sale. A avut încredere întotdeauna în oameni. A trăit la maxim tot ceea ce soarta i-a dat. Este un om aparte, un om special. A fost racolat de USLA cu detalii pe care nu le-a mai spus. Mă bucur că retrăiesc vorbindu-vă despre el, despre colegi, despre acele vremuri ale unei prese adevărate căreia îi duc dorul. Nașul împlinește azi 49 de ani de presă.

Cartea va crea confuzie prin însuși titlul pe care l-a ales Dan Andronic, care o să stârnească, oarecum, și puțină invidie în rândul altor grei din presa românească. Sunt lucruri pe care nu le-a mai spus niciodată nici familiei. Vă instig să citiți cartea, e senzațională. Este prietenul meu de 30 de ani în periplul frumos care e presa română. Păstrează secrete pe care sunt convinsă că nu le va spune niciodată. Am învățat de la el să nu arăți niciodată ceea ce nu e decent să expui”, a explicat jurnalista.

Dan Andronic: Singurul om despre care vorbește urât e Băsescu

Jurnalistul Dan Andronic a dat detalii despre procesul de naștere a volumului: „E o carte pe care am făcut-o repede. A plecat de la o discuție cu el. Mi-a povestit ceva legat de familia lui și mi s-a părut atât de fracturat – din punct de vedere logic -, încât mi-am spus că trebuie să înțeleg. Vorbim de anii `70, `60, în care Sorin Roșca Stănescu, venind dintr-o familie de legionari, șefi de cuib, nu oricum, ajunge să intre la Facultatea de Drept, să fie ziarist în presa comunistă, să colaboreze cu Securitatea, cu USLA, celebra unitate de luptă antiteroristă și, la final, în anii `80 – 89, să fie urmărit de Securitate. Fragmentele astea pe mine m-au incitat. I-am propus să scriem o carte din asta. De ce? Este fascinant.

Amănuntele m-au lăsat cu gura căscată de multe ori, pentru că apar personaje la care nu te-ai fi gândit, de la Principesa Ileana la Emil Bodnăraș. Este episodul tragic din viața lui, atunci când tatăl său a fost aruncat de la fereastră de Securitatea din Brașov, acesta fiind unul dintre avocații legionarilor, nemaivorbind despre ceea ce știți despre el după 1989 Roșca devine confidentul lui Iliescu și e omul care duce la demiterea unui director al SRI, Virgil Măgureanu, și care după ani îi dă o dedicație pe carte. E în centrul unor evenimente, are legături cu oameni cu care nu prea te poți întâlni ca generalul Pacepa. E o confesiune neterminată, acolo unde a considerat că e momentul eu cred că a dus lucrurile până la capăt. Sunt lucruri pe care le-am trăit, la unele am participat. Singurul om despre care vorbește urât e Băsescu”.

Cercetătoarea Alice Barbu vede în autorul volumului la care a colaborat „un soi de mentor, prima persoană pe care am intervievat-o, studentă fiind, despre evenimenmtele din 89. Mi-a spus că voi fi unul dintre cei care îi voi scrie istoria. E un personaj complex, atipic. Mare parte din parcursul meu ca istoric i-l datorez”.

Roșca Stănescu: O viitoare ediție a cărții îmi va permite mai mult decât am spus

„În urmă cu 14 ani, la ora 11.00, urma să mă parașutez, la propriu, cu o sticlă de șampanie în mână, și să îmi întâmpin, astfel, oaspeții care erau invitați de ziua mea pe un aerodrom de lângă București. Nu am mai putut să fac acest lucru, pentru că atunci s-a născut fiul meu, Sabin. De aceea am ales ora 11.00. (…) Nu ar fi existat această carte dacă nu exista Petre Mihai Băcanu, dacă nu existau Ion Cristoiu, Mihai Cârciog și Dinu Patriciu. (…) La Ziua i-am amenințat pe toți ziariștii de investigații că dacă își divulgă sursa îi dau afară. Într-adevăr, sunt secrete pe care încă le păstrez, îmi cer scuze, dar nu am încotro. Sunt obligat să protejez, în continuare, anumite persoane, dar cu timpul această obligație probabil că va înceta și o viitoare ediție a cărții îmi va permite să spun mai multe decât am spus. (…)

Dincolo de ceea ce există în carte e ceva mult mai important. Din nefericire, nu există în această carte. Va exista, însă, foarte curând, probabil la începutul anului viitor, până la mijlocul anului viitor, la următoarea carte. O viitoare ediție a cărții îmi va permite mai mult decât am spus”, a explicat Sorin Roșca Stănescu.

Mirel Curea: O carte pe care istoricii o vor consulta

„Cartea deschide o cameră a secretelor. Cartea e interesantă pentru 3 categorii de public: publicul larg care va descoperi lucruri senzaționale, noi cei care am fost uneori martori direcți și cei care îl vor descoperi prozator. Este o carte pe care istoricii o vor consulta. Prima treime despre vremuri fabuloase. m-a lăsat mut. Ai povestit ca un prozator de mare forță. Sunt cadre scurte, cartea e năucitoare din multe puncte de vedere. Personajele sunt printre noi, SRS are îngăduința să tragă tușe mai fine, dar sunt lucruri extraordinare în carte. Îți vine să reiei pasajele”, a declarat jurnalistul Mirel Curea.

Turcescu: Nu știi până unde va duce dezvăluirea. Răspunsurile nu sunt simple



Robert Turcescu a evocat debutul său în presă legat de SRS, pe când era student, dar și modelul de jurnalism impus de acesta. „E un cadou pe care ni-l face tuturor. E um thriller cu personaje din lumea politică, din lumea presei, din lumea financiară. Nu am mai întâlnit până acum genul acesta. Firul narativ are un suport extraordinar. Citind există o foarte mare ușurință de a sări de la una la alta, de la o idee la alta. Nu știi până unde va duce dezvăluirea. Această carte va naște un fior în societatea românească. Nu cruță pe nimeni. SRS promite un volum doi. Un volum de genul ăsta e foate subiectiv, e partea lui de adevăr.

O notă aparte aș vrea să pun: SRS are meritul să fie dintre oamenii care au trăit multe din întâmplările din carte. Întrebările nu sunt deloc ușoare, nici răspunsurile nu sunt simple. Sunt amintiri, unele sunt extrem de dureroase. Informațiile nu sunt ușor de digerat. Plonjează de mic într-o lume în care se întâlnește cu securiștii din regimul comunist, apoi cu securiștii noului regim. E jurnalist și înainte și după 89. Întâlnește niște oameni inaccesibili pentru cei care citesc cartea, îi vede evoluând sau involuând„.

Printre subiectele tari cuprinse în volum se află: cum a ajuns să-l deconspire Virgil Măgureanu pe SRS, misterul din spatele morții lui Dinu Patriciu, un lider politic acuzat de homosexualitate în facultate și cum a folosit Traian Băsescu această informație, SRS recunoaște că este vinovat pentru corupția din presă, relația cu Regele Mihai I și Familia Regală, SRS a fost agentul de influență al unei mari puteri, Florian Coldea știa de dinainte că SRS avea să ajungă în închisoare.

Cartea poate fi găsită la toate punctele de difuzare a presei, dar și prin comandă online pe www.agoramag.ro