Scandal uriaș în familia uneia dintre cele mai apreciate voci feminine din muzica internațională. Mariah Carey (50 de ani) este prinsă la mijloc după ce sora sa, Alison Carey (în vârstă de 57 de ani) a decis să-și dea mama în judecată. Femeia își acuză părintele că a supus-o unor experiențe traumatizante în copilărie. Mai exact atunci când avea 10 ani.

Și asta pentru a obligat-o să participe la ritualuri la care participanții făceau sex, uneori chiar și cu copii. Mai mult, acolo ar fi văzut și ritualuri de sacrificiu. Alison Carey a făcut plângere și a depus mai multe documente la Curtea Supremă din New York. Cere daune morale, pentru că în urma acestor experiențe, a rămas cu „imense drame psihologice și psihice, durere și chin”, scriu ziariștii de la Daily Mail.

După mulți ani, sora celebrei cântărețe a fost diagnosticată cu „stres post traumatic, anxietate și depresie, ceea ce au împins-o la folosirea de medicamente și droguri legale și ilegale în încercarea de a suprima amintirile oribile.” Polițiștii au demarat o anchetă pentru a verifica dacă cele povestite de femeie sunt veridice și dacă pot fi demonstrate cu probe.

Interesant că Mariah Carey și sora ei sunt certate de 30 de ani și în această perioadă nu au mai comuncat deloc. Cunoscută nu numai pentru calitatea vocii, dar și pentru aspectul fizic, cântăreața povestea într-un interviu cum face ca să se mențină frumoasă.

„Nu vreau să îmi spun toate secretele, dar uneori fac baie în lapte rece. Îl folosesc ca pe un tratament de beauty. M-aș spăla cu apă minerală doar dacă nu ar fi apă curată la robinet.”

„Nimeni nu are nicio idee prin ce am trecut eu ca și copil, până la 18 ani când am semnat un contract. Asta era înainte să poți cânta direct pe YouTube”, mai spunea artista despre perioada de început a carierei.