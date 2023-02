Soluția ca Vladimir Putin să fie îmblânzit și să oprească războiul. Un fotomodel, propunere surprinzătoare pentru liderul de la Kremlin

Fotomodelul Caprice Bourret (51 de ani) crede că nuditatea l-ar putea face pe Vladimir Putin să pună capăt războiului. Ea a declarat că este dispusă să-i trimită poze goală pentru a salva viața oamenilor și pentru a îi distrage atenția liderului de la Kremlin.

„Aș putea să-i trimit lui Putin o scrisoare prin care să-i promit niște poze nud dacă s-ar retrage din Ucraina. Dacă ar opri războiul, aș face asta”, a declarat modelul cu ocazia lansării unui film, la New York.

Aceasta consideră că Vladimir Putin va face un atac de cord atunci când va vedea pozele, dar că nu știe dacă mai este în viață sau nu, mai ales după ultimele zvonuri. „Am auzit un zvon că e mort. Și îmi fac griji pentru înlocuitorul lui. S-ar putea să fie și mai rău”, a declarat ea.

Caprice Bourret este un fotomodel, moderatoare și actriță americană. Ea apărut până în prezent pe prima pagină a nenumărate reviste ca GQ, Cosmopolitan, Esquire, Vogue, Maxim și FHM. În martie 2000 a pozat și în Playboy. Aceasta a fost aleasă ca „GQ Magazine’s Woman of the Year” și a primit de trei ori premiul „International Woman of the Year”. Aceasta nu este singurul fotomodel care s-a folosit de frumusețe pentru a intra sub pielea liderului de la Kremlin, potrivit Ziare.

Un fotomodel din Rusia a fost ucis

Un alt fotomodel rus a fost ucis la o lună după ce a postat că Vladimir Putin este un „psihopat”. Chiar iubitul ei a fost cel care a omorât-o. Încă nu s-a aflat dacă a fost pus de oamenii liderului de la Kremlin sau dacă a acționat singur.

Înainte să moară, tânăra declarase că „psihopatul” Putin va căuta să „consolideze integritatea Rusiei.” „Având în vedere faptul că Putin a trecut prin multe umilințe în copilărie, nu se putea apăra singur din cauza formei sale fizice ușoare, nu este surprinzător faptul că a plecat după facultatea de drept și s-a alăturat KGB-ului.

Astfel de oameni sunt timizi și temători încă din copilărie, se tem de zgomot și de întuneric, de străini, astfel încât trăsături precum prudența, reținerea și lipsa de comunicare sunt dezvoltate devreme în caracterul lor. Nu pot decât să presupun, după părerea mea, că se vede la el o psihopatie sau o sociopatie clară.”