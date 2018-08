Societatea de transport public Timișoara, la mâna liberalilor. Cel mai bun manager din ultimul deceniu, înlăturat după șase săptămâni

Fostul director al societății de transport public din Timișoara, demis după numai şapte săptămâni de directorat, a anunțat azi că renunță la orice legătură cu STPT. El a fost demis de colegii săi liberali din Consiliul de Administrație al STPT, după ce a început să facă publice problemele grave descoperite la Societatea de Transport Public Timișoara. Mai mult, un audit al căruit raport conține 180 de file cu probleme a fost înaintat Curții de Conturi de către Sorin Supuran.





Joi acesta a luat o nouă decizie. „M-am angajat să schimb modul în care se face transport public în Timișoara, am încercat ca actul meu managerial să fie transparent aşa cum am promis din prima zi şi am arătat permanent neconformităţile găsite. Atât cât am fost lăsat am făcut toate eforturile pentru a face din cetățenii Timișoarei parteneri reali în transformarea transportului public într-unul civilizat, demn de orașul nostru. Nu am avut și NU VOI AVEA niciun «pact secret» cu nimeni, voi continua să vorbesc public despre toate problemele din STPT, și sunt foarte multe, pentru că am credința că timisorenii merită mai mult decât ce au avut până acum”, a scris Sorin Supuran, în această dimineaţă, pe Facebook. Fostul director al STPT a publicat şi o adresă către STPT, prin care anunţă că nu îşi dă acordul să mai fie desemnat administrator al STPT, nu doreşte să încheie contract de mandat, în calitate de administrator al STPT şi declară că renunţă şi la calitatea de administrator interimar al STPT. După scandalul izbucit în urma demiterii lui Supuran, azi trebuia să aibă loc la STPT o ședință care avea cinci puncte: numirea membrilor în CA al STPT, încheierea contractelor de mandat cu noii administratori şi stabilirea remuneraţiei acestora, avizarea propunerilor CA de modificare a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, diverse.

