Alexandra Cadanțu (30 de ani, locul 292 în ierarhia mondială), jucătoare de tenis din România, și-a amintit un episod care a marcat-o. La primul turneu de Mare Șlem la care a participat, sportiva „tricoloră” a văzut-o dezbrăcată pe americanca Serena Williams, care devenise deja, la acea vreme, o legendă a tenisului. Cadanțu a povestit că a fost marcată de fizicul impozant al fostei lidere WTA.

„Prima dată când am fost la un turneu de Grand Slam și prima amintire pe care o am de când am intrat în vestiar a fost când am văzut-o pe Serena Williams pentru prima dată în viața mea.

Am văzut-o dezbrăcată și am rămas șocată timp de o săptămână, fiindcă e foarte mare. E incredibil cum poate să arate, cum poate să joace și cum poate să se miște”, a povestit Alexandra Cadanțu la GSP Live.

Serena Williams este una dintre cele mai importante jucătoare de tenis din istorie. Americanca are în palmares 23 de titluri de Grand Slam, a depășit-o la acest capitol pe germanca Steffi Graf (22 de titluri) și este la un trofeu distanță de australianca Margaret Court (24 de titluri).

În cadrul aceleași emisiuni, Alexandra Cadanțu a recunoscut că a fost contactată de persoane dubioase, din mafia pariurilor.

„Da, am primit propuneri. Nu multe, dar au fost. Din start am refuzat, nu văd cum aș putea să fac asta. Eu, atunci când mă duc pe teren, vreau să dau totul ca să câștig. Întâmplător eram accidentată când am primit o propunere și am zis că nu pot să fac asta. Ori mă duc și încerc să fac ce pot, ori ies din teren. Nu concep așa ceva. Se întâmplă mai ales la turneele mici. Băieții fac în general asta, fetele sunt mult mai conștiincioase, serioase. E mai greu la fete. Dar depinde de fiecare”, a spus românca.