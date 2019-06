Smiley a dat în mintea copiilor! Fanii sunt în șoc! Vezi ce face artistul

Cunoscutul artist Smiley a devenit eroul celor mici. Apare într-un videoclip alături de simpaticii cățelusi din serialul „Strada Dalmațieni 101”. Artistul interpretează o melodie dedicată producției Disney Channel și pătrunde în universul simpaticelor patrupede, în cadre amuzante, colorate și dinamice.





„Deși am mai făcut proiecte adresate copiilor, un videoclip în care să intru în povestea unui desen animat nu am făcut. Dar mi-a plăcut și să cânt coloana sonoră pentru acest video și să mă joc filmând contextul: să fiu fugărit de căței, să dansez în ploaie pe străzile Londrei sau să cânt la trompetă pentru Dylan și Dolly. Sunt din generația celor care au crescut cu filmele și animațiile Disney, am văzut producțiile de nenumărate ori și cred că se vede acest lucru în videoclip”, a declarat Smiley.

Un teaser al videoclipului poate fi vizionat AICI iar coloana sonoră AICI

Aventura celor 101 căței pătați, a prietenilor lor și a animalelor de companie umane continuă, astfel, în Strada Dalmațieni 101. În noile episoade, rivalitatea dintre Dylan și Dolly cunoaște noi fețe, Dylan se îndrăgostește, iar Dolly și Delilah sărbătoresc Ziua mamei.

Pe lângă videoclip, tot începând de astăzi, vor fi difuzate pe canalul Disney Channel noi episoade din serial, de luni până vineri, de la ora 17.00. Aventura celor 101 căței pătați, a prietenilor lor și a animalelor de companie umane continuă, astfel, în Strada Dalmațieni 101. În noile episoade, rivalitatea dintre Dylan și Dolly cunoaște noi fețe, Dylan se îndrăgostește, iar Dolly și Delilah sărbătoresc Ziua mamei. În episodul din această seară, Dolly e prinsă în capcana proprie, încercând să impresioneze gașca cu talentele ei de poetesă.

