Smiley a făcut un anunț neașteptat! Moment incendiar la firma sa

Smiley dă o lovitură de proporții. La 11 ani de la înființare, HaHaHa Production organizeaza #MusicJourney, o sesiune muzicala privata cu producatorii unor artisti precum Rihanna, Madonna, Luis Fonsi, Beyonce, Jay-Z, Eminem sau Adele





Vizita istorica pentru industria muzicala romaneasca. Firma lui Smiley, HaHaHa Production organizeaza in luna mai #MusicJourney, cea mai importanta sesiune muzicala privata din Romania la care vor participa producatorii celebrilor artisti Rihanna, Madonna, Beyonce, Eminem sau Adele, pentru a sarbatori in cel mai frumos mod 11 ani de existenta.

Timp de o saptamana, 10 dintre cei mai cunoscuti compozitori si producatori muzicali din lume vor veni la Studiourile HaHaHa Production pentru a lucra impreuna cu Smiley, cu Serban Cazan, Head of Production HaHaHa si cu alti producatori din echipa sa la urmatoarele hituri din muzica de pretutindeni.

Cu Premii Grammy castigate, cu hituri la nivel mondial care au stat pe primele locuri in Topul Billboard din America, cu productii muzicale si compozitii pentru artisti uriasi precum Rihanna, Madonna, Sting, Britney Spears, Beyonce, Jay-Z, Eminem, Mariah Carey, Toni Braxton, Adele, Lana del Ray, Luis Fonsi, Justin Bieber, Duffy, James Blunt, One Direction, The Weeknd sau Nicki Minaj, artistii invitati de HaHaHa Production in aceasta calatorie muzicala sunt parte din compania Milk and Honey din Los Angeles si vor veni in Romania din mai multe colturi ale lumii.

Dupa ce si-au pus amprenta pe piese precum „Despacito”(Luis Fonsi), „You’re beautiful”(James Blunt), „Wrecking Ball”(Miley Cyrus) sau „Love on the brain”(Rihanna), compozitorii si producatorii straini vor face cunostinta cu muzica produsa in Romania si cu creatorii ei intr-un schimb de experienta din care castigatorul va fi ascultatorul pasionat de muzica.

„#MusicJourney este felul nostru de a sarbatori 11 ani de istorie HaHaHa Production pe piata muzicala din Romania, este ca un cadou pe care ni-l facem noua ca pasionati de muzica, companiei noastre pe care dorim sa o dezvoltam in aceasta industrie si, nu in ultimul rand, ascultatorilor muzicii noastre carora le dedicam tot ce facem.”, declara Smiley, artistul-producator care a fondat in 2008, din dragoste pentru muzica, HaHaHa Production.

Festinul creativ de care se vor bucura producatorii si compozitorii romani si straini a fost planificat si organizat strategic in cele mai mici detalii de Filip Maria, fratele lui Smiley si directorul HaHaHa Production:

„Lucram in una dintre cele mai frumoase si aducatoare de emotii industrii din lume. Muzica nu are granite pentru ascultatori si nu trebuie sa aiba nici pentru cei care o fac si o produc. Astfel, odata cu #MusicJourney, muzica nu mai are granite nici pentru HaHaHa Production. O intalnire intre creatorii de muzica de la Ha si cei din America, UK sau Norvegia care au facut muzica de succes mondial pentru cei mai mari artisti ai lumii este un eveniment teribil de important atat pentru noi, cat si pentru intreaga industrie romaneasca cu care acesti creatori vor intra in contact cand vor veni la noi in tara.”, declara Filip Maria.

Fanii HaHaHa Production si pasionatii de muzica vor putea intra si ei in culisele evenimentului #MusicJourney prin intermediul canalelor de socializare ale lui Smiley si HaHaHa care vor avea continut special dedicat in zilele sesiunii muzicale.

Printre personalitatile care vor participa la #MusicJourney se numara:

