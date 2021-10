Spital din Gorj rămas fără oxigen. Peste 100 pacienți trebuie transferați. S-a activat planul roșu de intervenție. Doi bolnavi de la ATI au murit

UPDATE 2: Managerul spitalului, Constantin Târziu: La ora 6.34 a fost anunțat incidentul.

În cât timp s-a reușit ventilația mecanică? Noi aveam deja pregătite tuburi de oxigen și colegii… În cât timp? Aveam tuburi de oxigen și la ATI și la urgență, ambulanța este în curtea spitalului, am apelat și la ei, am sunat imediat la ISU și Prefectură și am primit din partea dlor. Când a început ventilația mecanică, imediat? Da, imediat!

De la ATI, din cei 15 – 12 au fost transferați, 2 au decedat, dar nu pot să spun din ce cauză, dacă din cauza incidentului sau nu, un alt pacient a rămas la noi. Pacienții decedați au murit pe secția ATI. Nu știu ora la care a avut loc decesul. Nu pot să vă dau detalii pentru că nu am avut timp să vă interesez. (S-a întâmplat la 6.35, este ora 9, nu ați avut timp să vă interesați?) Cel mai bine o să sun la ATI și o să- întreb pe dlor.

UPDATE 1: Reacție halucinantă a autorităților din Gorj! „Oricum ar fi decedat”

Prefectul de Gorj a confirmat informația potrivit căreia două persoane internate la ATI au decedat la Spitalul Tg. Cărbunești, acolo unde instalația de oxigen a cedat.

„Da, sunt două persoane decedate. Acestea nu pot fi asociate cu evenimentul întrucât acestea se aflau în stare deosebit de gravă și oricum ar fi decedat. (reporter: Nu se poate stabili o legătură…/ Erau persoane conectate la oxigen în Terapie Intensivă?) Da. (reporter: Au fost ventilate manual în momentul în care a cedat instalația?) Au fost trecute pe oxigen pe tuburi imediat. (reporter: Când au avut loc decesele? Imediat sau ca urmare…) Nu acum ca urmare, probabil s-au întâmplat pe la ora 6, 6.30 decesele”, a spus prefectul de Gorj.

Raed Arafat a precizat, însă, că până la momentul activării planului roșu, pacienții au fost ventilați manual și nici tuburile de oxigen nu erau suficiente.

Știre inițială: O nouă tragedie în sistemul sanitar din România. Personalul de la Spitalul Tg. Cărbunești din județul Gorj aleargă cu bolnavii între secții pentru a le salva viețile. La momentul clacării stației de oxigen, autoritățile s-au mobilizat și au „acționat foarte corect”, potrivit lui Raed Arafat.

Instalația de oxigen a clacat. S-a activat planul roșu de intervenție

„Localitatea Târgu Cărbunești/GJ – la instalația de oxigen a Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești s-a produs o defecțiune. La nivelul unității sanitare sunt internați 152 de pacienți infectați cu COVID-19. Începând cu ora 07.36 a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

ISUJ GJ va solicita sprijin la structurile din județele limitrofe pentru asigurarea necesarului de oxigen până la remedierea defecțiunii. Forțe MAI la fața locului”, a transmis MAI.

Peste 100 de pacienți trebuie transferați

Pacienții aflați în stare critică au trecut pe tuburi de oxigen, astfel încât, până la ora redactării acestui articol, nu a fost înregistrată nicio victimă umană. O parte dintre bolnavi au fost transferați la un spital din Târgu Jiu, în timp ce alții ar urma să fie preluați de spitalul din Rovinari, potrivit informațiilor transmise de autorități.

Se caută, însă, în continuare, locuri și la alte unități medicale din zonă pentru a reinterna bolnavii din spitalul suport-COVID. „Nu pot să vă spun (cauza incidentului – n.r.), firma de mentenanță trebuie să sosească de acum”, a spus prefectul județului, Marcel Iacobescu.

„Niciun pacient nu și-a pierdut viața”, a mai adăugat.

Raed Arafat: Pacienții au fost ventilați manual

„La acest moment, ce știm este că e vorba de o defecțiune tehnica a stocatorului de oxigen. Firma care răspunde de asta a fost anunțată, pentru a întreprinde (acțiuni – n.r.). Dar acțiunea a fost una foarte corectă prin declanșarea planului roșu. S-au trimis mai multe ambulanțe și tuburi de oxigen și din județul Gorj, dar și din județele limitrofe. Avem la acest moment 11 ambulanțe SMURD plus 3 cu capacitate pentru transport victime multiple și alte 4 de la serviciul de Ambulanță, care se pot suplimenta. Peste 60 de butelii de oxigen au fost trimise acolo pentru a putea face față până se rezolvă problema.

(reporter: Avem informații – se pare că nu ar fi fost suficiente și că ar fi fost ventilați manual) Da, asta este până s-a declanșat planul roșu. Buteliile sunt doar suplimentare față de stocator, deci dacă se defectează stocatorul foarte greu e să ai butelii care să acopere… La început, clar că au fost ventilați manual până au ajuns buteliile de oxigen la fața locului”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat. „Așteptăm să vedem care va fi concluzia”, a mai adăugat acesta.