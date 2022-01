Singura ghicitoare din lume, care aruncă sparanghelul în aer, a prezis! 2022, plin de dezastre şi scandaluri. La ce să ne așteptăm. FOTO

Pentru 2022, ghicitoarea în sparanghel, în ceea ce privește Familia Regală, prezice multă mizerie sub formă de „scandaluri și mult rău”. Mai precis, Jemima Packington, a făcut 20 de afirmații despre 2022 și a declarat că Palatul Buckingham ar putea vedea mai multă „tristețe” pentru membrii regali.

Jemima Packington, în vârstă de 65 de ani, este singurul „Asparamancer” din lume

Acesta susține că în 2022 lucrurile se vor „înrăutăți” pentru Familia Regală, pe măsură ce „mai multă tristețe și scandaluri” ies la iveală. Aşa cum se ştie, Familia Regală a avut un 2021 tumultuos, cu consecințe grave din partea Prințului Andrew, moartea tragică a Prințului Philip, interviul lui Harry şi Meghan la Oprah Winfrey. Iar ghicitoarea a spus că Palatul Regal va îndura vremuri și mai tulburi.

Ghicitoarea a spus că a moștenit darul profeției de la mătușa ei în vârstă, care obișnuia să citească în frunze de ceai: „Tehnica mea nu s-a schimbat și încă arunc sulițele de sparanghel și interpretez în funcţie de cum cad pe pământ. Pentru mine e foarte uşor pentru că am avut ani de practică. De obicei, am o precizie de aproximativ 75-90 la sută cu predicțiile mele. Analizez predicțiile mele în fiecare an și spun: „Da, asta a fost… da, asta s-a întâmplat. Ocazional mai ratez deoarece nu am citit-o corect, dar niciodată nu sunt departe de adevăr. Am prezis că Boris Johnson va deveni prim-ministru cu aproximativ patru ani înainte și toată lumea a râs”.

Anul viitor, mai susține ea, Boris Johnson va rămâne prim-ministru și Sir Keir Starmer nu va continua ca lider al Partidului Laburist.

Ea susține, de asemenea, că în 2022 vom asista la dispariția neașteptată a unor legende din showbiz

În ceea ce privește Cupa Mondială din Qatar de la sfârșitul anului viitor Croația va ridica trofeul. Deși se afla în fruntea clasamentului la sfârșitul anului 2021, Jemima nu crede că Man City va câștiga titlul Premier League – rivalii derby-ului, Man Utd, fiind un cal negru în cursă. Ea a mai spus că Indiile de Vest vor câștiga Cupa Mondială de Cricket din Australia. Mai mult, Packington a spus că echipa de rugby feminin a Angliei se poate aștepta la un „succes extraordinar” la Cupa Mondială din Noua Zeelandă.

Predicțiile lui Jemima pentru 2022

-Boris Johnson va continua ca prim-ministru, în ciuda controverselor.

-Covid-ul și toate variantele lui vor fi cu noi pentru totdeauna, dar toată lumea va învăța să se adapteze și să nu-l lase să devină mai puternic.

-Un nou mod de viață va deveni o normă – lucrul de acasă etc., dar oamenii nu vor mai accepta servicii nepotrivite care se ascund în spatele pretextului pandemiei.

-Locurile de divertisment și sport vor găsi modalități de a progresa, menținând în același timp toată lumea în siguranță.

-Mai multă tristețe pentru Familia Regală; scandaluri şi lucruri mai rele

-Vom fi șocați de vestea dispariției neașteptate a legendelor din showbiz

-Se va efectua o revizuire a Standardelor Educaționale ale Națiunii pentru a se asigura că niciun copil nu este lăsat în urmă. Se va pune mai mult accent pe formarea profesională.

-Va fi experimentată o întoarcere la vremuri în care călătoriile în străinătate erau un lux. Nu va mai fi ceva obișnuit, iar prețurile călătoriilor vor reflecta acest lucru.

-Economia britanică se va reactiva și va deveni un far călăuzitor în rândul acelor țări care nu vor putea să facă față propriilor economii

-Vremurile tensionate vor continua pe frontul internațional, dar conflictele vor fi evitate

-Adaptabilitatea va deveni prin cuvânt în industriile de agrement și servicii; vor accepta schimbarea obiceiurilor popoarelor și vor supraviețui mai bine ca niciodată.

-Sir Keir Starmer nu va continua ca lider al Partidului Laburist într-o întorsătură șoc

-Din păcate, schimbările climatice vor continua și mai puține țări vor fi active în inversarea acesteia.

-Re-Cycling și Up-Cycling vor fi noua modă. Vor fi mai puține deșeuri de orice fel. Barterul va deveni un nou trend.

-Agricultura va progresa bine, iar sparanghelul Vale of Evesham va continua să fie recunoscut drept cel mai bun din lume

-Croația va câștiga Cupa Mondială de Fotbal 2022, dar competiția va fi încă cuprinsă de controverse

-Manchester City nu va câștiga Premiership, dar ai grijă la Manchester United

-Indiile de Vest vor fi surpriza la Cupa Mondială de Cricket din Australia

-Echipa feminină de rugby a Angliei va avea un succes extraordinar la Cupa Mondială din Noua Zeelandă

-Oscarul pentru cel mai bun film va reveni pentru „The Power Of The Dog”, iar Benedict Cumberbatch va fi nominalizat pentru cel mai bun actor, scrie Express.