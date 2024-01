Simona Trașcă trece prin chinuri după operațiile estetice. Ce o frustrează cel mai tare

Simona Trașcă a decis în cele din urmă să se opereze. Dacă mai amâna operaţia de micşorare a sânilor risca oricum să ajungă la spital. Perioada postoperatorie va fi grea, va trebui să renunțe la multe activități pe care le făcea până de curând.

Simona Trașcă s-a operat din nou

Simona Trașcă spunea de curând că o dor sânii și că trebuie să ajungă pe masa de operație. Vedeta a recunoscut că îi era foarte frică şi nu găsea un doctor bun.

„Am probleme la sâni, trebuie să mă operez și mi-e frică. Tot caut doctor bun pentru așa ceva, am fost la consultații, am zis, zilele trecute, gata, mă operez la sfârșit de lună. Dar mi-e frică maxim, nu cred că mă operez”, spunea fosta asistentă TV.

Simona Trașcă. Sursa foto: Facebook

Vedeta recunoaşte că nu a respecta nişte reguli

Simona Trașcă nu a mai suportat durerile, aşa că a decis să se opereze. Acesta spune că se bucură că aluat această decizie acum deoarece putea să ajungă şi mai rău.

„Da, în sfârșit! Nu aveam încotro la ce probleme aveam. Până la urmă, ajungeam de urgență în operație. Mi-a fost frică, dar ce să fac ? M-am rugat și eu și m-am dus. Cu greu, dar mă bucur că am fost, altfel, ajungeam mai grav. După cât am amânat operația asta ani de zile… Păi, nu mă mai operasem de 10 ani și ceva. Problema a fost că n-am mai respectat atunci recuperarea. N-am purtat bustieră. Am condus. Numai rele am făcut”, a dezvăluit Simona.

Sursa foto: Facebook

Simona Trașcă are șase luni cu restricții

Simona Trașcă spune că medicul i-a interzis să facă anumite lucruri, inclusiv amor. Tot ea spune că de data asta va respecta toate indicaţiile pentru a nu avea alte complicaţii.

Simona Trașcă. Sursa foto: Facebook

„Acum, va fi totul ca la carte! 15 zile nu dau bustiera jos deloc, doar doctorul când îmi schimbă pansamentele. Nu ridic mâinile, nu car greutăți, nimic, nici să-mi prind parul, o lună fără amor. Asta cu sexul e cea mai ușoară pentru mine. Restul mi se pare mai greu. Aaaa, și șase luni trebuie să port bustieră zi și noapte. Nu mă expun la soare. Și orice trebuie să fac cu mare grijă și nu ridic nimic. Nici nu o să fac mâncare, o să comand, deși mie îmi place cel mai mult să gătesc”, a povestit fosta sistentă TV.