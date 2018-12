Simona Halep a mai devoalat UN SECRET DIN VIAŢA EI. Doar familia şi cei mai intimi prieteni ştiau.

Simona Halep a făcut o serie de dezvăluiri despre copilăria sa. Cu toate că în preajma Sărbătorilor mii de copii ies la colindat, numărul 1 WTA a declarat că nu a participat niciodată la aceste obiceiuri, iar motivul este unul inedit.





„Ne întâlneam toți, verișori, unchi, mătuși. Petreceam împreună. Nu s-a schimbat mult. Numai că eu sunt plecată, ei acasă fac la fel. Suntem o familie unită. Când eram copil mă bucuram altfel de Crăciun. N-am mers niciodată cu colindul. Pentru că nu am voce și îmi e și rușine”, a dezvăluit Simona Halep pentru TVR.

De când Simona Halep a decevit jucătoare de tenis, lucrurile s-au schimabt. Spre exemplu, în urmă cu 2 ani, aceasta a petrecut Crăciunul alături de Darren Cahill, căruia i-a transmis şi un mesaj de sărbători.

„Mereu a fost ciudat de sărbători. M-a prins Crăciunul și în Australia acum doi ani. Erau 30-35 de grade. E cu totul diferit. Am avut norocul să am parte de o companie plăcută. Acum doi ani am fost cu familia lui Darren Cahill”, a mai spus Halep.

