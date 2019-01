Simona Halep, IRONIZATĂ de jucătoarea care a BĂTUT-O la Sydney: „A jucat numărul 1 cu numărul 15 și...”

Simona Halep, numărul 1 mondial, a părăsit prematur turneul de categorie Premier de la Sydney (Australia).





Constănțreanca a fost învinsă chiar în primul ei joc din 2019 de australianca Ashleigh Barty, a 15-a jucătoare în ierarhia mondială, cu scorul de 4-6, 4-6.

Partida s-a disputat pe un un vânt puternic, dar direferența dintre cele două jucătoare s-a făcut la mingile de break. Barty a fructificat 4 din 7 (57%), în timp ce Halep a făcut doar două din 11 (18%).

„Au fost condiții extrem de dificile, a fost umezeală mare, dar sunt foarte fericită că am reușit să dau totul. Mi-am spus că trebuie să fiu agresivă în acele game-uri decisive.

Asta am știut și asta am făcut. La Montreal m-a bătut măr, la Cincinnati a fost mai bine, iar azi am crezut că voi câștiga. A jucat numărul 1 cu numărul 15 și nu s-a văzut o diferență mare", a spus Barty după meci. Australianca se va duela în „sferturi” cu Elise Mertens (locul 12 WTA), care a învins-o pe Katerina Siniakova (36 WTA), scor 7-6(4), 2-6, 6-2.

Între româncă și jucătoarea de la Antipozi s-a consumat al treilea duel direct, iar aceasta este prima victorie a lui Barty. Pentru prezenţa la Sydney, Halep va primi 11.620 de dolari şi 55 de puncte WTA. Următoarea „oprire” a Simonei Halep este Australian Open, primul turneu major al anului.

