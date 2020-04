Desigur, o mare parte din câştiguri au ca explicaţie implanturile cu silicon. Au fost folosite cele mai mari dimensiuni după cum limpede se poate vedea.

Frumoasa născută în Rusia mai vinde şi filmuleţe cu trupul său dezgolit pe platforma dedicată adulţilor Celeb.TV. „Marketingul” ei nu se opreşte doar aici. Tânăra primeşte bani pentru a comenta pozele nud pe care i le trimit bărbaţii. Nu lipseşte nici videochatul, pentru care de asemenea primeşte bani grei.

„Sunt în topul câştigurilor pe Celeb.TV, iar vânzarea conţinutului indecent şi interacţiunea cu băieţii de acolo mi-au schimbat total viaţa în bine.

Postez conţinut super-sexy pe care îl puteţi găsi pe conturile mele de social-media, iar admiratorii mei plătesc pentru discuţii unu la unu sau pentru a le nota fotografiile cu organele genitale”, a declarat Iryna.

Totuşi, viaţa ei n-a fost mereu atât de bănoasă. Deşi născută în Rusia, ea a fost nevoită să se mute în Crimeea, loc în care familia ei a avut dificultăţi financiare majore.

„Am crescut în sărăcie în Rusia postsovietică, ca toată lumea atunci. Nu puteam merge la un supermarket să cumpărăm mâncare. Vremurile erau incredibil de grele.

Nu erau medicamente, nu era electricitate, nu era apă caldă. Supravieţuiam practic cu mâncarea pe care o produceam singuri la ferma frecvent prădată de alţi oameni care erau şi ei disperaţi după mâncare. Ne-am înfometat de cele mai multe ori. Asta a fost viaţa până la 15 ani, când m-am putut muta în Arizona (SUA) şi am putut începe o viaţă mai bună pentru mine”, a completat Iryna.

Odată ajunsă peste Ocean, bruneta a lucrat ca traducătoare şi a urmat cursuri universitare: „Mi-am luat MBA, dar am realizat că îmi plăcea modellingul. Am fost aleasă Playmate August 2011 şi am apărut în Playboy.

După asta am început să postez cele mai sexy fotografii posibile pe Instagram şi am ajuns la un milion de urmăritori.

(…) Primesc reacţii negative de la majoritatea femeilor, dar nu-mi pasă. Îmi place în mod particular când îmi aruncă priviri răutăcioase şi îşi smucesc iubiţii de lângă mine. E cel mai bine atunci.

Sunt mândră de sânii mei mari şi de cum mi-am câştigat banii. Am asigurat securitatea familiei mele pentru toată viaţa. Am case în Statele Unite ale Americii şi în Europa şi nu trebuie să mă bazez pe nimeni pentru a avea grijă de mine.”

