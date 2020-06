După scandalul în care a fost implicat Marica, un alt nume greu din fotbalul românesc, se pare că mai există un fotbalist care ar fi călcat strâmb și nu ar fi pentru prima dată.

Este vorba despre Marian Aliuță, despre care paparazzi Spynews susțin că se iubeşte pe ascuns cu Bianca Pop, o ispită de la „Insula Iubirii” care a sucit mințile multor bărbați cunoscuți din showbiz.

Deși fostul fotbalist care a activat la Steaua, Rapid şi Şahtior Doneţk este căsătorit de ani buni cu Gabriela, se pare că acum a călcat strâmb încă o dată.

Aliuță a fost surprins de paparazzii în timp ce se afla la o întâlnire cu superba brunetă. Suspiciunile cresc și mai mult cu cât aflăm că această întâlnire a avut loc în apartamentul ispitei, unde și-au petrecut câteva ore bune împreună.

Pentru că timpul trece repede când de simți bine, cei doi au comandat și de mâncare, dar cea care a coborât pentru a primi comanda a fost Bianca, semn că bărbatul ar fi încercat să-și ascundă cât de mult s-a putut prezența.

La plecare, Bianca Pop a ieșit îmbrăcată cu un halat, iar preț de câteva minute, până când Aliuță s-a urcat în autoturism, cei doi s-au sărutat cu foc şi s-au îmbrățișat ca doi îndrăgostiți.

Marian Aliuţă a recunoscut în urmă cu câțiva ani că şi-a înşelat soția și se părea că ar fi învățat ceva din această greșeală.

„Nu am fost uşă de biserică. Aşa am fost. Am mai fost şi eu prins, văzut, prin ziare. Niciodată nu s-a pus problema să divorţez.

Nu am vorbit, am încercat să fiu cuminte, prin curte, prin casă, dar avem o relaţie foarte frumoasă, ne iubim. Acesta este echilibrul şi pleacă toată liniştea.

Este cea mai bună prietenă a mea. Cu ea mă consult la decizii, deciziile bune le iau femeile. S-a supărat când m-a văzut prin ziare, dar am o femeie inteligentă şi e foarte uşor să termini cu cineva şi să iei pe altul.

Eu cred că orice bărbat face acelaşi lucru. Nu cred că există bărbat să nu greşească. Pentru mine familia înseamnă totul şi nu o spun ca să se simtă soţia mea bine”, spunea Marian Aliuță în urmă cuc eva timp.